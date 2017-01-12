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12:01, 12 января 2017 397

Прио-Внешторгбанк продлил действие программы «Ипотека с господдержкой»

Прио-Внешторгбанк продлил действие программы «Ипотека с господдержкой»

По информации, предоставленной пресс-службой Прио-Внешторгбанка, прием заявок по программе «Ипотека с государственной поддержкой» будет осуществятся до 31 января 2017 года. Получить одобренный кредит клиент банка сможет до конца февраля 2017 года.

Кредитование осуществляется на следующих условиях:

  • процентная ставка — 11,4% годовых;
  • первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья;
  • срок кредитования — до 20 лет;
  • максимальная сумма кредита — 3 000 000 рублей.

Начальник отдела кредитования физических лиц Прио-Внешторгбанка Дмитрий Шинкарев сообщил, что дополнительными преимуществами программы отсутствие требований по страхованию жизни заемщика, возможность досрочного погашения кредита без штрафов и санкций, и оперативное рассмотрение заявки, составляющее 1 рабочий день.

Кредиты в рамках данной программы предоставляются на приобретение готовых и строящихся квартир, реализуемых на первичном рынке жилья.

Оформить кредит в рамках программы «Ипотека с господдержкой» возможно как в отделениях Прио-Внешторгбанка, а также в офисах ведущих застройщиков города: ГК «Единство» и «Северной компании».

Более подробную информацию по условиям кредитования можно получить на сайте Прио-Внешторгбанка и по телефону +7 (4912) 200-003.

Прио-Внешторгбанк (ПАО), лицензия Банка России №212. Основан 06 декабря 1989 года.


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