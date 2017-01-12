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9:36, 12 января 2017 2 615
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На улице Дзержинского столкнулись Toyota, Audi и «десятка» 1

На улице Дзержинского столкнулись Toyota, Audi и «десятка»

На улице Дзержинского столкнулись Toyota, Audi и «десятка». Информация об этом появилась в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в «ВКонтакте».

ДТП произошло вечером в среду, 11 января. Официальной информации по данному факту не поступало.

Фото Вадима Вармазеева


© RZN.info

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