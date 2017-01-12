На улице Дзержинского столкнулись Toyota, Audi и «десятка». Информация об этом появилась в группе «
ДТП произошло вечером в среду, 11 января. Официальной информации по данному факту не поступало.
Фото
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На улице Дзержинского столкнулись Toyota, Audi и «десятка». Информация об этом появилась в группе «
ДТП произошло вечером в среду, 11 января. Официальной информации по данному факту не поступало.
Фото
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