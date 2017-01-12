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9:34, 12 января 2017 709
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Минфин предложил повысить цену на водку

Минфин предложил повысить цену на водку

Министерство финансов России предложило повысить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов, передает ТАСС.

В документе говорится, что Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену на водку на 15%, до 219 рублей за 0,5 литр.

В ведомстве уточнили, что предложение роста цены на водку было сделано в связи с увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года.

Планируемый срок вступления изменений в силу — июнь 2017 года.

Ранее стало известно, что крупнейший экспортер российской водки подал ходатайство о банкротстве.


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