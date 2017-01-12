Минфин предложил повысить цену на водку

Министерство финансов России предложило повысить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов, передает
В документе говорится, что Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену на водку на 15%, до 219 рублей за 0,5 литр.
В ведомстве уточнили, что предложение роста цены на водку было сделано в связи с увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года.
Планируемый срок вступления изменений в силу — июнь 2017 года.
Ранее стало известно, что крупнейший экспортер российской водки подал ходатайство о банкротстве.