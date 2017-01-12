Дональд Трамп назвал CNN «ужасной организацией». Видео

Избранный президент США на своей первой пресс-конференции отказался отвечать на вопрос журналиста телеканала CNN. Соответствующий ролик разместили на видеохостинге
Корреспондент телеканала попытался обратить на себя внимания Трампа под конец пресс-конференции, когда все начали задавать главе американского государства вопросы. В ответ президент США резко осадил его и попросил передать микрофон другому журналисту. «Вы не будете задавать вопрос, вы ужасная организация и публикуете фейки», — заявил президент, добавив, что у него есть готовность общаться только с честными журналистами.
Досталось также и каналу ВВС, который Трамп назвал «еще одной сомнительной организацией», однако вопрос выслушал.