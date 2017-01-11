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20:34, 11 января 2017 769
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Трамп планирует «поладить» с Путиным

Трамп планирует «поладить» с Путиным

Дональд Трамп заявил, что надеется «поладить» с Владимиром Путиным. По словам нового президента США, совместно они будут бороться с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), передает «РИА Новости».

«Россия может помочь нам бороться с ИГ», — заявил Трамп на официальной пресс-конференции в Нью-Йорке.

При этом новый президент США отметил, что может быть жестким с Россией.

«Кто верит в то, чтобы Клинтон была жестче с Путиным, чем Трамп?», — сказал он.

«Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это», — заключил Трамп.

Ранее Владимир Путин выражал надежду, что Россия и США смогут наладить конструктивные отношения при новой американской администрации.


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