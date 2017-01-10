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19:47, 10 января 2017 1 242
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В новогоднюю ночь россияне предпочли пользоваться соцсетями и мессенджерами

В новогоднюю ночь россияне предпочли пользоваться соцсетями и мессенджерами

Фото: Pixabay.com

В новогоднюю ночь россияне чаще пользовались соцсетями и мессенджерами, чем звонили по телефону. Такие результаты показало исследование, проведенное «РИА Новости».

«Пользователи предпочитали видеосвязь через мессенджеры и публикации в соцсетях», — говорится в сообщении.

По данным МТС, в первый час 2017 года москвичи использовали мобильный трафик в два раза больше, а на Дальнем Востоке рост трафика составил более 110%.

У «Мегафона» в новогоднюю ночь объем данных в сетях 4G вырос в два раза, Tele2 наблюдал рост трафика примерно на 7%, а абоненты «Билайна» отправили 31 декабря сто миллионов сообщений, что оказалось на 25 миллионов меньше, чем год назад.


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