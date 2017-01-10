Туман и гололед. Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение

10 января и утром 11 января на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров и гололед. Об этом сообщила
Рязанцев попросили быть аккуратными при данных погодных условиях:
- людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
- водителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения и отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.