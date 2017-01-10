Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:43, 10 января 2017 940
 0    0

Туман и гололед. Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение

Туман и гололед. Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

10 января и утром 11 января на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров и гололед. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Рязанцев попросили быть аккуратными при данных погодных условиях:

  • людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
  • пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
  • водителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения и отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
9:43, 10 января 2017
Туман и гололед. Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение
20:51, 9 января 2017
Очевидец снял на видео пролетевший над Архангельском метеорит
13:20, 9 января 2017
Во вторник в Рязани потеплеет до -13 градусов
10:30, 9 января 2017
Рязанцам вновь предложили посчитать зимующих уток
18:18, 8 января 2017
Ледяное царство. RZN.info публикует фоторепортаж замерзшей Рязани
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:43, 1 января 2017 38 077
Сонная Рязань. RZN.info представляет фоторепортаж первого утра 2017 года 2
9:12, 2 января 2017 33 154
Стали известны цены на алкоголь, сигареты и бензин в 2017 году 1
10:42, 29 декабря 2016 21 952
Улыбайтесь, господа. В пятницу на рязанские маршруты выйдут десять новых автобусов 4
12:22, 7 января 2017 20 728
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 20 000
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
Все новости
Голосования

Детские каникулы для родителей – это…

Окончание опроса: 17.01.2017
Архив голосований
Форум