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11:05, 10 января 2017 748
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Поручения Путина хорошо повлияли на Рязанскую область — эксперты

Поручения Путина хорошо повлияли на Рязанскую область — эксперты

Поручения президента Владимира Путина по созданию «Есенинской Руси» отнесли к событиям, положительно повлиявшим на социально-политическую устойчивость Рязанской области в декабре. Также в список вошли открытие нового корпуса больницы имени Семашко в Рязани и спорткомплекса «Евпатий Коловрат» в Спасске.

Ежемесячное исследование опубликовал фонд «Петербургская политика» во вторник, 10 января. Область оказалась в числе регионов с пониженной устойчивостью. Ее рейтинг составил 5,4 балла из десяти, за месяц не изменившись.

К негативным событиям отнесли лишение «прав» зампреда областного правительства Сергея Дудукина.

Уровень устойчивости определяют эксперты фонда.


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