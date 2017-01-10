К апрелю в Рязанской области откроется государственный центр поддержки экспорта, сообщил
В сообщении отмечается, что в центр откроется для поддержки предприятий, выпускающих экспортно ориентированную продукцию. В организации будет проводиться сопровождение внешнеэкономических сделок, предоставляться необходимые консультации и помощь участникам выставок.
Также в правительстве отметили, что в настоящее время приоритетная поддержка оказывается начинающим предпринимателям, социально ориентированному бизнесу, малым и средним предприятиям.
Кроме того, в регионе активно работает Фонд поддержки малого предпринимательства, предоставляющий кредиты на льготных условиях, а также гарантийный Фонд, который обеспечивает гарантию возврата привлекаемых кредитных ресурсов.