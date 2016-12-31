В Рязани машина ДПС столкнулась с легковушкой. Об этом сообщили пользователи группы «
Инцидент произошел в субботу, 31 декабря, на улице Октябрьской. Сообщения о пострадавших пока нет. Подробности происшествия уточняются.
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В Рязани машина ДПС столкнулась с легковушкой. Об этом сообщили пользователи группы «
Инцидент произошел в субботу, 31 декабря, на улице Октябрьской. Сообщения о пострадавших пока нет. Подробности происшествия уточняются.
Фото
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«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».