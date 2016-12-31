Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:33, 31 декабря 2016 3 464
 0    1

В Рязани машина ДПС столкнулась с легковушкой

В Рязани машина ДПС столкнулась с легковушкой

В Рязани машина ДПС столкнулась с легковушкой. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани».

Инцидент произошел в субботу, 31 декабря, на улице Октябрьской. Сообщения о пострадавших пока нет. Подробности происшествия уточняются.

Фото Дмитрия Малышева


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:33, 31 декабря 2016
Возле Пителина перевернулся «Ниссан Тиида» 1
13:13, 31 декабря 2016
Пропавшего в Касимове подростка нашли живым
12:11, 31 декабря 2016
Сотрудники московской автомойки угнали машину, чтобы украсть новогодние елки
10:52, 31 декабря 2016
В Касимове пропал 14-летний подросток
10:33, 31 декабря 2016
В Рязани машина ДПС столкнулась с легковушкой
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы

До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы 8

«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».

Популярное
Комментируемое
Новое
13:12, 27 декабря 2016 36 730
В первый подъезд дома на Осеннем переулке возвращается жизнь. Фоторепортаж
18:14, 17 декабря 2016 26 826
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
9:54, 23 декабря 2016 22 949
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
13:32, 20 декабря 2016 19 008
«Мое имя наводит ужас». Эксперты не сочли название ресторана «Есенин» аморальным 17
10:42, 29 декабря 2016 17 829
Улыбайтесь, господа. В пятницу на рязанские маршруты выйдут десять новых автобусов 3
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум