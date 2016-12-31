С 1 января россиян ждут изменения в сфере медицины. Список составило «
В 2017 году создадут реестр людей с ВИЧ. Это поможет Минздраву перейти на централизованную закупку лекарств в учетом схемы лечения каждого пациента.
Также Минздрав запустит программу СМС-оповещения застрахованных граждан о необходимости диспансеризации и вакцинации.
Вступит в силу закон, который упростит направление россиян на лечение за границу на бюджетные средства. С 2017 года госзакупку будут осуществлять у единственного поставщика, а не через запрос предложений, как ранее.
Начнет работать система автоматизированного контроля лекарств. Это поможет проверить подлинность препарата и проследить его поставку от производителя до аптеки.
Производителей фармацевтических субстанций подключат к единой государственной автоматизированной информационной системе учета алкогольной продукции.