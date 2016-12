Появился сайт, который показывает скаченные с любого IP торренты. Речь идет о сайте « I know what you download ».

На странице есть раздел «Узнай чужие загрузки». Кроме того, можно узнать информацию о своем IP-адресе.

Известно, что домен зарегистрировали 14 сентября 2016 года.