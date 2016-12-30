Юным рязанцам предложили изучить ПДД на интерактивной площадке

В четверг, 30 декабря, в Рязани открыли интерактивную площадку, на которой дети смогут изучать правила дорожного движения.
В автогородке оборудовали пешеходные переходы, светофоры, железнодорожный переезд и пост ДПС. Там детям расскажут о безопасном поведении на улицах современного города.
«Специально разработанная модель части городской дороги позволит в игровой форме изучить ПДД, попробовать себя в роли водителя, велосипедиста и пешехода», — отметили организаторы.
Кроме того, свои силы в управлении машиной смогут проверить и взрослые.
Парк городка оснащен автомобилями на радиоуправлении и настоящими велосипедами. В будущем там планируют проводить уроки безопасности, а также развлекательные программы.
Автогородок расположен в ТРЦ «М5 Молл» у входа №3. Время работы с 10:00 до 22:00, вход платный.