Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:18, 30 декабря 2016 881
 0    0

Юным рязанцам предложили изучить ПДД на интерактивной площадке

Юным рязанцам предложили изучить ПДД на интерактивной площадке

В четверг, 30 декабря, в Рязани открыли интерактивную площадку, на которой дети смогут изучать правила дорожного движения.

В автогородке оборудовали пешеходные переходы, светофоры, железнодорожный переезд и пост ДПС. Там детям расскажут о безопасном поведении на улицах современного города.

«Специально разработанная модель части городской дороги позволит в игровой форме изучить ПДД, попробовать себя в роли водителя, велосипедиста и пешехода», — отметили организаторы.

Кроме того, свои силы в управлении машиной смогут проверить и взрослые.

Парк городка оснащен автомобилями на радиоуправлении и настоящими велосипедами. В будущем там планируют проводить уроки безопасности, а также развлекательные программы.

Автогородок расположен в ТРЦ «М5 Молл» у входа №3. Время работы с 10:00 до 22:00, вход платный.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
18:05, 31 декабря 2016
В Запорожье «Иронию судьбы» показали на стене дома
21:25, 30 декабря 2016
СМИ назвали топ-9 российских фильмов 2016 года
17:50, 30 декабря 2016
Новый год в Рязани. RZN.info представляет афишу на 31 декабря и 1 января
17:18, 30 декабря 2016
Юным рязанцам предложили изучить ПДД на интерактивной площадке
11:29, 30 декабря 2016
Рязанское такси составило топ-10 новогодних поездок
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы

До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы 8

«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».

Популярное
Комментируемое
Новое
13:12, 27 декабря 2016 36 730
В первый подъезд дома на Осеннем переулке возвращается жизнь. Фоторепортаж
18:14, 17 декабря 2016 26 826
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
9:54, 23 декабря 2016 22 949
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
13:32, 20 декабря 2016 19 008
«Мое имя наводит ужас». Эксперты не сочли название ресторана «Есенин» аморальным 17
10:42, 29 декабря 2016 17 829
Улыбайтесь, господа. В пятницу на рязанские маршруты выйдут десять новых автобусов 3
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум