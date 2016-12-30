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14:46, 30 декабря 2016 1 148
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Самолет «Почты России» совершил первый международный рейс

Самолет «Почты России» совершил первый международный рейс

Магистральный грузовой самолет «Почты России» Ту-204С (Петр I) совершил первый международный авиарейс в Китай, об этом сообщили в пресс-релизе «Почты России».

Сейчас почтовый борт возвращается из Харбина в Екатеринбург с 21 т отправлений. Предполагается, что международные почтовые авиарейсы будут регулярными, и в будущем к Харбину добавятся другие города Китая, в том числе Пекин, Чанчуунь, Шеньчжень и другие.

В России основными пунктами доставки китайских почтовых отправлений наряду с Екатеринбургом станут Москва, Новосибирск и Хабаровск.

Напомним, 5 декабря из аэропорта Внуково впервые поднялись в воздух два грузовых самолета Ту-204С Почты России. Меньше чем за месяц собственные магистральные самолеты совершили 24 рейса и перевезли 684 тонны почты и грузов в такие города как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Норильск, Певек, Анадырь, Хабаровск, Якутск, Красноярск и другие.


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