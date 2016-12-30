Пассажиры американского самолета устроили драку из-за туалета. Видео

Самолет авиакомпании Delta Air Lines вернулся в аэропорт вскоре после взлета из-за скандала, который устроили пассажиры. Об этом со ссылкой на телеканал ABC News передает «
Инцидент произошел на рейсе Миннеаполис — Лос-Анджелес. После взлета, пока всем пассажирам еще нужно было оставаться в креслах, женщина захотела пройти в туалет.
Скандал начался, когда бортпроводники предложили американке вернуться на место, и к спору присоединился ее приятель. По словам очевидцев, конфликт перерос в драку, при этом мужчина наносил удары и другим пассажирам.
Капитан самолета дважды обращался к нарушителям с требованием успокоиться, но они не реагировали.
В приземлившийся самолет зашли полицейские, которые задержали американцев. При этом они пытались сопротивляться. Наручники мужчине надели после того, как его повали на пол и обездвижили два полицейских.