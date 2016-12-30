Елена Митина поздравила рязанцев с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в пресс-релизе организации.
«Дорогие рязанцы! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. В эти предновогодние дни за праздничным столом собираются вместе родные и близкие люди, чтобы от всей души пожелать друг другу всего самого светлого и лучшего. Уходящий год был наполнен множеством разных событий. Мы отметили 75-ю годовщину со дня контрнаступления под Москвой. Прошли мероприятия в рамках празднования Дня Победы, Года кино», — отметила депутат.
Также Елена Митина напомнила рязанцам, что в уходящем году случились и трагедии, в которых проявились лучшие качества людей — чувство сплоченности, сострадание, готовность прийти на помощь в трудную минуту.
Кроме того, отметила она, в 2016 году новый состав госдумы принял бюджет, в котором отражены интересы жителей страны, интересы жителей Рязанской области. Заложены средства на индексацию социальных выплат, продолжение программ по развитию системы здравоохранения, образования, ремонт дорог, сельских домов культуры и на другие направления.
«Уверена, что совместными усилиями мы реализуем все намеченные планы, направленные на повышение благополучия людей. Пусть Новый год принесет в каждый дом стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и успехов во всех начинаниях! С Новым годом! С наступающим Рождеством Христовым», — заключила Елена Митина.