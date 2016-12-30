Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:59, 30 декабря 2016 1 726

Елена Митина поздравила рязанцев с наступающим Новым годом

Елена Митина поздравила рязанцев с наступающим Новым годом

Елена Митина поздравила рязанцев с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в пресс-релизе организации.

«Дорогие рязанцы! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. В эти предновогодние дни за праздничным столом собираются вместе родные и близкие люди, чтобы от всей души пожелать друг другу всего самого светлого и лучшего. Уходящий год был наполнен множеством разных событий. Мы отметили 75-ю годовщину со дня контрнаступления под Москвой. Прошли мероприятия в рамках празднования Дня Победы, Года кино», — отметила депутат.

Также Елена Митина напомнила рязанцам, что в уходящем году случились и трагедии, в которых проявились лучшие качества людей — чувство сплоченности, сострадание, готовность прийти на помощь в трудную минуту.

Кроме того, отметила она, в 2016 году новый состав госдумы принял бюджет, в котором отражены интересы жителей страны, интересы жителей Рязанской области. Заложены средства на индексацию социальных выплат, продолжение программ по развитию системы здравоохранения, образования, ремонт дорог, сельских домов культуры и на другие направления.

«Уверена, что совместными усилиями мы реализуем все намеченные планы, направленные на повышение благополучия людей. Пусть Новый год принесет в каждый дом стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и успехов во всех начинаниях! С Новым годом! С наступающим Рождеством Христовым», — заключила Елена Митина.


© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
16:13, 31 декабря 2016
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом. Видео
14:07, 31 декабря 2016
Владислав Фролов поздравил рязанцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым
12:25, 31 декабря 2016
Россия направила в Совбез ООН проект резолюции по перемирию в Сирии
11:52, 31 декабря 2016
ТВЦ опубликовал съемку новогоднего обращения президента 2013 года
15:53, 30 декабря 2016
Путин не будет высылать американских дипломатов из России
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
«Прага» в Рязани: возвращение к классике

«Прага» в Рязани: возвращение к классике

Жилой комплекс «Прага» — перспективный проект, созданный профессиональными дизайнерами.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:12, 27 декабря 2016 36 730
В первый подъезд дома на Осеннем переулке возвращается жизнь. Фоторепортаж
18:14, 17 декабря 2016 26 826
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
9:54, 23 декабря 2016 22 949
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
13:32, 20 декабря 2016 19 008
«Мое имя наводит ужас». Эксперты не сочли название ресторана «Есенин» аморальным 17
10:42, 29 декабря 2016 17 829
Улыбайтесь, господа. В пятницу на рязанские маршруты выйдут десять новых автобусов 3
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум