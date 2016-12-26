В январе в Рязани обсудят строительство за 73-й школой

16 января в Рязани пройдут публичные слушания по строительству еще одной многоэтажки в Кальном. Постановления главы города об их назначении официально опубликовали в субботу, 24 декабря.
ООО «Зеленый сад — Строй» обратилось за использованием 7 303 квадратных метров под здание выше 12 этажей. Участок относится к зоне многоэтажного жилья. Согласно кадастровой карте, он расположен
Также компания рассчитывает поднять плотность застройки этой территории с 8 500 до 38 400 кв. м/га.
Слушания пройдут в административном здании на площади Мичурина (Введенская улица, дом №107). В 18 часов начнут обсуждать использование участка, в 18:30 — плотность застройки.
До 16 января там же будут принимать замечания и предложения. Телефон: 29-78-17.
Решение по заявкам примет администрация города с учетом результатов слушаний.