Стоимость оформления документов в 2017 году снизится на треть. Об этом сообщила
Со следующего года получение заграничного и общероссийского паспорта, свидетельства о рождении, браке и собственности, водительского удостоверения станет на 30% дешевле. Это касается только оформления их в электронном виде — через портал госуслуг.
Речь идет о снижении размера госпошлины. Сейчас оформление паспорта нового образца сроком на 10 лет составляет 3,5 тысячи рублей. Если размер госпошлины останется прежним в 2017 г., то при подаче электронного заявления скидка может составить чуть больше 1000 рублей. Такое же снижение размер государственной пошлины можно ожидать при оформлении онлайн и других государственных услуг федерального значения — регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и так далее.