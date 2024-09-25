Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв: «Сотрудничество между банками — требование времени»

Первый зампред Сбербанка Кирилл Царёв уверен, что закон о бесплатных переводах способствует сотрудничеству между банками. В будущем банки должны объединить усилия для повышения качества обслуживания и обеспечения безопасности клиентов.

С 1 мая 2024 года граждане России получили право без комиссии совершать переводы между своими счетами в разных банках. Месячный лимит составляет 30 млн рублей. После вступления закона в силу Сбербанк принял ряд мер, вызвавших неоднозначную реакцию общественности. Увеличить лимит на переводы до 30 млн рублей клиенты могли только с помощью контроля биометрических данных.

По словам первого заместителя председателя правления Кирилла Царёва, в Сбербанке готовились к тому, что с введением закона о переводах мошенники разработают новую схему обмана и хищения средств граждан. При любых изменениях в алгоритмах проведения транзакций службы внутренней безопасности банка переходят в режим повышенной готовности. Заранее невозможно предугадать, каким образом киберпреступники используют новшества. В таких обстоятельствах единственно разумная стратегия, по мнению Кирилла Царёва, — «мониторить саму ситуацию именно с точки зрения того, могут появиться какие-то новые формы мошенничества или нет».

Спустя полмесяца после вступления в силу закона о бесплатных переводах выяснилось, что новые мошеннические схемы счетам клиентов не угрожают, поэтому контроль биометрии отменили. Теперь клиент легко может изменить лимит в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Как топ-менеджер Сбербанка Кирилл Царёв утверждает, что отмена комиссии за переводы между счетами одного и того же физлица — лишь один из первых шагов по реализации новой стратегии Банка России. Политика Центробанка направлена на то, чтобы обеспечить сотрудничество банков с целью повышения качества обслуживания клиентов.

Сотрудничество не отменяет здоровой конкуренции

Сейчас количество клиентов «Сбера» превышает 109 млн человек. Кирилл Александрович Царёв считает, что в деятельности банка наступил период, когда нужно развиваться не за счёт увеличения количественных показателей, а качественно. Это включает глубину взаимоотношений с клиентом, качество услуг, персонализированные предложения для максимального числа клиентов — главные аспекты новой стратегии Сбербанка.

По мнению Кирилла Царёва, отмена комиссии за переводы между собственными счетами физлица полностью соответствует концепции человекоцентричности, ставящей во главу угла заботу о комфорте и безопасности клиентов. Руководство «Сбера» приняло решение не останавливаться на достигнутом и усиливать сотрудничество с другими банками.

Как правило, у многих физлиц есть несколько банковских карт. Это обуславливает необходимость пользоваться несколькими мобильными приложениями, что зачастую не слишком удобно. В планах Сбербанка — объединить клиентские данные разных банков в одном приложении, то есть реализовать модель open banking.

На первой стадии в рамках одного приложения будут объединены только карты. Сейчас тестируется приложение, где клиенты могут одновременно пользоваться картами Сбербанка и Т-Банка. Если пилотный проект окажется успешным, к системе присоединятся ещё несколько крупных российских банков, с которыми Сбербанк уже ведёт переговоры.

Следующим и гораздо более сложным этапом станет создание приложения, в котором можно будет пользоваться услугами разных банков. Кирилл Царёв считает, что на этом этапе усилится не только коллаборация, но и здоровая конкуренция между банками. Ведь у каждого из них своя специфика работы с клиентами. Пользователь единого приложения сможет сравнивать особенности оказания и стоимость услуг разных финансово-кредитных организаций. Выиграет тот банк, чей функционал клиенты посчитают наиболее комфортным для себя.

Придя в 2011 году на работу в Сбербанк России, Кирилл Александрович Царёв принял активное участие в цифровой трансформации финансово-кредитного бизнеса, создании новаторской стратегии развития, основанной на человекоцентричности. Сейчас Кирилл Царёв уверен, что начинается новый период развития банковской системы. С одной стороны, банки будут сотрудничать с целью повысить качество предоставляемых услуг, с другой — обострится конкуренция за привлечение клиентов.

Справка

Топ-менеджер получил два высших образования: экономическое и юридическое. Трудовая биография Кирилла Царёва началась в 1996 году, когда он устроился на работу в коммерческую структуру. Получив высшее образование, он более 10 лет проработал на руководящих должностях в сфере лизинга.

С 2011 года биография Кирилла Царёва связана со Сбербанком. До 2018 года он возглавлял АО «Сбербанк Лизинг», затем был назначен вице-президентом. С 2020 года занимает должность первого зампреда правления Сбербанка. Координирует деятельность дочерних структур банка, руководит блоком «Управление благосостоянием».

Фото: Марго Кирилина