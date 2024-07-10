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ВТБ расширил функционал системы ДБО для крупных клиентов
ВТБ обновил главную страницу системы дистанционного обслуживания крупных корпоративных клиентов «ВТБ Бизнес-онлайн» и запустил новый сервис по выдаче электронных справок.

ВТБ обновил главную страницу системы дистанционного обслуживания крупных корпоративных клиентов «ВТБ Бизнес-онлайн» и запустил новый сервис по выдаче электронных справок. Это сделало взаимодействие с системой ещё более удобным и эффективным.

На главную страницу добавлены виджеты — небольшие вспомогательные приложения, предназначенные для быстрого доступа к ключевым данным. Сводную информацию по счетам и динамику движения остатков по ним можно просматривать в виде диаграмм. Страница автоматически адаптируется под размер экрана, а настройки позволяют удобно разместить виджеты и скрыть неактуальные.

В меню появился новый сервис по заказу справок. С его помощью крупные клиенты банка могут получить самые востребованные справки по счетам своей организации дистанционно в течение нескольких минут. Формирование справок — рутинный процесс, цифровизация которого экономит время сотрудников компаний.

Среди доступных для оформления с помощью ДБО — справки по оборотам и остаткам по счёту, в том числе с разбивкой по месяцам, об отсутствии оборотов или ограничениях по счетам, о заработной плате и выплатах социального характера, об очереди распоряжений, поступлениях либо списаниях в пользу контрагента и многие другие.

Для оформления справки достаточно зайти в соответствующее меню системы «ВТБ Бизнес-онлайн» и выбрать нужный документ. Можно настроить параметры справок: период, количество экземпляров и способ получения (на электронную почту или в офисе банка на бумажном носителе). Электронные справки заверяются квалифицированной подписью банка и могут использоваться в электронном документообороте, в том числе с государственными органами. В будущем планируется расширить перечень доступных к оформлению документов и набор виджетов и дополнительных полезных функций для удобной работы пользователей.

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