Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 лучших годовых вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных вкладов в рублях сроком до 1 года включительно, подготовленного Bankiros.ru . Эксперты проанализировали продукты российских банков, размещенные на портале — для сравнения доходности и других критериев был взят условный вклад с суммой размещения 400 тысяч рублей.

При составлении рейтинга аналитики портала в первую очередь оценивали такие параметры как процентная ставка и доход по вкладу, возможность капитализации процентов, досрочного снятия денег и пополнения вклада. Кроме того, учитывался перечень регионов, где можно открыть вклад.

Сейчас в Уралсибе доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» Банка Уралсиб в рублях варьируется от 13,13% до 19,30% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Наиболее высокая доходность в линейке предлагается на сроках 3 и 6 месяцев — до 19,30% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1350 банкоматов.