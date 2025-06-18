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Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 лучших полугодовых вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга 6-месячных вкладов со ставкой от 19% годовых включительно, подготовленного Банки. ру. В исследовании рассматривались предложения 30 крупнейших банков по объему вкладов физлиц в финансовом рейтинге Банки. ру (на 01.05.2025 года) — вклады с минимальной суммой для открытия от 1 000 до 100 000 рублей включительно.

При составлении рейтинга аналитики портала оценивали несколько ключевых критериев: эффективную процентную ставку, возможность пополнения и частичного снятия, а также порядок выплаты процентов и условия досрочного расторжения. Процентные ставки и условия по вкладам актуальны на 10 июня 2025 года.

Сейчас в Уралсибе доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» Банка Уралсиб в рублях варьируется от 13,13% до 19,30% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Наиболее высокая доходность в линейке предлагается на сроках 3 и 6 месяцев — до 19,30% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 271, 367, 732 и 1 100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1350 банкоматов.