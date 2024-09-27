Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 лучших краткосрочных вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга наиболее выгодных рублевых вкладов сентября со сроком размещения до 3 месяцев, подготовленного порталом Выберу.ру . При составлении рейтинга эксперты проанализировали предложения крупнейших российских банков из Топ-50 по размеру активов на 01.08.2024 года.

В ходе исследования аналитики портала учитывали такие параметры как процентная ставка, минимальная сумма и срок вклада, возможность капитализации процентов и наличие ограничений для получения дохода по максимальной ставке, условия пополнения и расходования средств вклада, а также порядок досрочного расторжения договора или его пролонгации и другие критерии.

20 сентября Банк Уралсиб повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов вида «Доход». Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 18,00 — 22,01% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 20% годовых* с учетом капитализации на сроке 181 день — при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка. Срочный вклад вида «Доход» в российских рублях для новых клиентов доступен для открытия только в офисах Банка.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 сентября 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1405 банкоматов и 250 платежных терминалов.