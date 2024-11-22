В Рязанской области развернули временные пункты по работе с потребителями электроэнергии
В ряде населенных пунктов Рязанской области энергетиками филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» организованы временные пункты по работе с потребителями электроэнергии (ВПРП).В них жители могут оставить свои обращения по вопросам электроснабжения, а также получить оперативную информацию об отключениях и других работах, проводимых на сетях.
Также в филиале «Разаньэнерго» развернуто функционирование дополнительных временных информационных центров на горячей линии. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с ЕДДС районов.
Передвижные ВПРП находятся по адресам:
Сасовский район — н.п. Придорожный;
Шиловский район — н.п. Мосолово, Ибредь;
Рыбновский район — н.п. Пионерское;
Пронский район — н.п. Пронск;
Михайловский район — н.п. Малинки.
Все вопросы и заявки в оперативном порядке обрабатываются специалистами филиала «Рязаньэнерго».
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:
Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).
В Рязанской области развернули временные пункты по работе с потребителями электроэнергии
В ряде населенных пунктов Рязанской области энергетиками филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» организованы временные пункты по работе с потребителями электроэнергии (ВПРП).В них жители могут оставить свои обращения по вопросам электроснабжения, а также получить оперативную информацию об отключениях и других работах, проводимых на сетях.
Также в филиале «Разаньэнерго» развернуто функционирование дополнительных временных информационных центров на горячей линии. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с ЕДДС районов.
Передвижные ВПРП находятся по адресам:
Сасовский район — н.п. Придорожный;
Шиловский район — н.п. Мосолово, Ибредь;
Рыбновский район — н.п. Пионерское;
Пронский район — н.п. Пронск;
Михайловский район — н.п. Малинки.
Все вопросы и заявки в оперативном порядке обрабатываются специалистами филиала «Рязаньэнерго».
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании: