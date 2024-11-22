В Рязанской области развернули временные пункты по работе с потребителями электроэнергии

В ряде населенных пунктов Рязанской области энергетиками филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» организованы временные пункты по работе с потребителями электроэнергии (ВПРП).В них жители могут оставить свои обращения по вопросам электроснабжения, а также получить оперативную информацию об отключениях и других работах, проводимых на сетях.

Также в филиале «Разаньэнерго» развернуто функционирование дополнительных временных информационных центров на горячей линии. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с ЕДДС районов.

Передвижные ВПРП находятся по адресам:

Сасовский район — н.п. Придорожный;

Шиловский район — н.п. Мосолово, Ибредь;

Рыбновский район — н.п. Пионерское;

Пронский район — н.п. Пронск;

Михайловский район — н.п. Малинки.

Все вопросы и заявки в оперативном порядке обрабатываются специалистами филиала «Рязаньэнерго».

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

на официальном сайте компании по ссылке ;

; через мобильное приложение «Есть свет!»

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).