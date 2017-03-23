В Рязани появился новый портал недвижимости «СуперРиэлт»

С начала 2017 года заработал новый портал « СуперРиэлт », посвященный рязанской недвижимости. Сервис предлагает посетителям полную информацию обо всех новостройках, которые возводятся в городе и за его пределами, сайт отличается удобством поиска и широким функционалом.

С момента создания портала (2014 год) в Калуге, где на сегодняшний день «СуперРиэлт» хорошо знаком продавцам недвижимости, а также тем, кто занимается поиском вариантов для покупки, стартап из регионального сайта превратился в крупный ресурс, который работает в Воронеже, Иркутске, Новосибирске, Краснодаре, Сочи и еще ряде городов.

Благодаря качественным отличиям «СуперРиэлт» сегодня является достойным конкурентом для таких привычных и раскрученных ресурсов, как, например, «Avito», «Из рук в Руки». Все новостройки города собраны в единой базе, фактически, все вопросы, которые касаются подбора и покупки квартиры, посетитель может решить, не покидая сайта и не пользуясь никакими дополнительными информационными ресурсами. На страницах «СуперРиэлт» только актуальная информация, все устаревшие объявления регулярно удаляются из базы.

Понятные планировки

Удобные инструменты поиска позволяют свести к минимуму временные затраты, связанные с поиском жилья. На портале есть вся информация по каждому объекту недвижимости, которая необходима для сравнительного анализа. Информация хорошо структурирована, по каждой из квартир имеется планировка, на «СуперРиэлт» схема взаимного расположения помещений (а также план квартиры на этаже) отличается простотой и доступностью для восприятия. Это отличает портал от других информационных источников (включая сайты застройщиков), где чертежи понятны, главным образом, лишь профильным специалистам.

Солнечный календарь

Такой полезный инструмент, как «Солнечный календарь» дает возможность определить качество естественного освещения квартиры. Календарь позволяет узнать, на какую сторону выходят окна комнат и понять, как освещается каждая комната утром, днем или вечером. Это весьма полезный инструмент, поскольку такую информацию покупатель квартиры обычно получает лишь опытным путем, когда въезжает в новое жилье, теперь степень «инсоляции» также является одним из критериев, которыми можно руководствоваться, подыскивая квартиру для покупки.

Поиск объекта по карте

Поисковые инструменты «СуперРиэлт» позволяют проводить отбор объектов по целому ряду критериев (адрес, название компании-застройщика, улица, микрорайон). Поиск новостройки в Рязани можно выполнить, даже не зная о возводимом здании никаких подробностей. Так, если вы встретили в городе строящийся дом, но не знаете — кто его строит и точный адрес, поиск по карте позволит определить, что это за новостройка и получить весь набор сведений о квартирах.

Фотоотчеты по новостройкам

На страницах каталога «СуперРиэлт» есть свежие фото новостроек в Рязани, которые помогут получить точное представление о том, на какой стадии протекает строительство, а также проконтролировать, насколько застройщик придерживается сроков, заявленных в проектной декларации. В отличие от прочих сайтов, где можно искать объявления о продаже недвижимости, на федеральном портале фотографии объекта постоянно обновляются, сотрудники ресурса сами проводят фотосьемку.

Онлайн бронирование квартир

После изучения информации посетитель прямо через сайт может забронировать понравившуюся квартиру напрямую у застройщика, не обращаясь к каким-либо посредническим организациям. Кроме того, на сайте «СуперРиэлт» можно записаться на осмотр новостройки, связаться с застройщиком и получить ответы на интересующие вопросы.