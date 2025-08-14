В Росгосстрахе посчитали, как изменился за год индекс букета к 1 сентября

Индекс букета к 1 сентября в России уменьшился на 1,6 пункта из-за роста цен на цветы. При этом число родителей, которые планируют покупать букеты в подарок учителям, не изменилось и составило 79% — как и в 2024 году. Об этом говорят результаты традиционного августовского исследования [1] компании Росгосстрах.

Большинство российских школьников подарят цветы учителям на 1 сентября. В среднем родители потратят на них от 1000 до 5000 рублей. Доля расходов на цветы в общих затратах на подготовку ребенка к школе оказалась самой высокой в Казани, Воронеже, Челябинске, Красноярске и Самаре. А самой низкой — в Волгограде, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Омске, Екатеринбурге Перми и Уфе. Индекс букета — соотношение общих затрат на подготовку ребенка к школе к расходам на цветы — Росгосстрах рассчитывает уже в четвертый год подряд специально к началу учебного года.

Примечательно, что 39% опрошенных планируют подарить общий букет от класса, в то время как каждый четвертый отдаст цветы классному руководителю лично от себя. Еще 11% хотят вручить букеты нескольким учителям. А каждый пятый, наоборот, решил отказаться от этого жеста вовсе.

Треть россиян считают, что цены на цветы по сравнению с прошлым годом не изменились. Каждый четвертый полагает, что стоимость букета выросла на 5-10%, 23% — на 10-15%, еще 12% отметили подорожание более чем на 15%.

Если в 2024 году потратить на букет до 1 000 рублей планировали 21% респондентов, то сейчас доля таких людей снизилась до 13%. Вместе с тем с 29% до 36% увеличилось количество тех, кто закладывает на покупку цветов 1 000-3 000 рублей. Также до 30% выросло число россиян, готовых приобрести цветы за 3 000-5 000 рублей (24% в 2024 году). Как и в прошлом году, букет за 5 000-1 0000 рублей собираются купить только 9% опрошенных. Еще 4% выделят на эти цели более 10 000 рублей. При этом 6% респондентов вообще не планируют тратить деньги и просто соберут цветы в собственном саду (14% в 2024).

Самыми популярными цветами в честь первого сентября стали розы (30%), герберы (27%) и хризантемы (26%). Еще 22% россиян собираются подарить ромашки, а 15% — тюльпаны. Большинство опрошенных (75%) будут покупать букеты днем или вечером 31 августа, а каждый четвертый — утром перед линейкой в День знаний.

Интересно, что за последний год количество россиян, поддерживающих традицию цветов, снизилось на 8 п. п. — с 36% до 28%. Четверть, как и в прошлом году, уверены, что нужно благодарить учителей за их труд. В то же время с 20% до 8% снизилась доля тех, кто считает подарки пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти средства на благотворительность.

Как показал опрос Росгосстраха, общероссийский индекс букета в этом году составил 7,3 (8,9 в 2024 году). По регионам значения индекса распределились следующим образом:

Казань — 3,5

Воронеж — 3,8

Челябинск — 5,2

Красноярск — 5,2

Самара — 5,8

Москва — 7,3

Краснодар — 8

Волгоград — 10,8

Новосибирск — 10,8

Нижний Новгород — 10,8

Санкт-Петербург — 10,8

Ростов-на-Дону — 10,8

Омск — 10,8

Екатеринбург — 10,8

Пермь — 10,8

Уфа — 10,8.

Букеты для учителей — лишь одна из многочисленных статей расходов к началу учебного года. 33% родителей планируют потратить на подготовку детей к школе 10 000-20 000 рублей, что на 9 процентных пунктов меньше по сравнению с показателями 2024 года. При этом количество тех, кто закладывает на подготовку к учебе 20 000-30 000 рублей, не изменилось с прошлого года и составило 25%. Каждый пятый рассчитывает на бюджет 5 000-10 000 рублей, 13% — до 10 000 рублей. Еще 11% россиян потратят к 1 сентября не более 5 000 рублей.