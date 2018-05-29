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11:43, 29 мая 2018 69

В открытом кубке СНГ по LoL разыграют миллион

В открытом кубке СНГ по LoL разыграют миллион

Телеком-оператор «Дом.ru» и издатель Riot Games приглашают поклонников компьютерной игры League of Legends к участию в открытом кубке СНГ. В рамках LCL Open Cup игроки получат шанс сразиться с командами Континентальной лиги и Лиги претендентов за чемпионский титул и призовой фонд в миллион рублей.

Открытый кубок СНГ впервые прошел в 2016 году. Чемпионом стала легендарная команда Albus NOX Luna, которая на глазах у тысяч болельщиков в Санкт-Петербурге победила в финале Vega Squadron.

В этом году организаторы адаптировали формат турнира, чтобы сделать соревнование еще насыщеннее. Турнир состоит из четырех этапов: открытой и закрытой квалификации, группового этапа и оффлайн-финала в Москве. В открытой квалификации (31 мая — 3 июня) может участвовать любая команда RU-сервера. Регистрация на странице LCL Open Cup, по любому вопросу можно обратиться к судье в Discord.

Все команды открытой квалификации разделят на группы по 32 команды, команда выбывает после двух поражений. Победители групп продолжат играть в новой сетке. Восемь победителей пройдут в закрытую квалификацию, где сразятся с командами Vega Squadron, Dragon Army, Elements Pro Gaming и др. На третьем, групповом этапе к ним присоединятся команды Gambit Esports, ROX, Team Just и M19. Чемпион LCL Open Cup определится в июле в московской студии Riot Games.

«Отличный интернет очень важен для всех любителей компьютерного спорта. Мы постоянно работаем над тем, чтобы интернет был именно таким — быстрым и стабильным, с низким пингом. По данным Speedtest, основанным на миллионах тестов российских пользователей, „Дом.ru“ признан провайдером самого быстрого домашнего интернета — 2017. Приглашаем всех поклонников League of Legends принять участие в открытом кубке СНГ», — прокомментировал директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.

Все матчи закрытой квалификации, группового этапа и оффлайн-финала будут транслироваться на Live.Портале с участием эфирной команды. Подробнее о турнире — на сайте.

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