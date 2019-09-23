В июле «Билайн» помог покупателям сэкономить около 200 миллионов на смартфонах

За один месяц «Билайн» помог россиянам сэкономить около 200 миллионов рублей при покупке новых смартфонов с поддержкой 4G взамен устаревших.

В конце 2017 года «Билайн» представил программу Trade-in, в рамках которой россияне могли приобрести новые смартфоны со скидкой в обмен на устаревшие или с незначительными дефектами. В июле 2019 года «Билайн» обновил условия программы Trade-in — в магазинах стали принимать ненужные или пришедшие в негодность смартфоны, планшеты, телефоны и модемы любых производителей в любом состоянии — разбитые и нерабочие, с потертостями, царапинами и поврежденным экраном.

По данным «Билайн.Аналитика», с момента старта новых условий Trade-in посетители магазинов «Билайн» сэкономили на покупке около 200 миллионов рублей. В среднем каждый покупатель в июле 2019 года сэкономил от 20 до 50% на стоимости нового смартфона. При этом наиболее активными покупателями оказались жители Центрального региона России. На них пришлось более 20% всех продаж. На втором месте по покупательской активности — Московский регион (здесь доля составила 14%). Далее (в порядке убывания) оказались Южный, Восточный и Западный регионы.

Чаще всего участники акции сдавали устаревшие телефоны и фичерфоны, планшеты, модемы и смартфоны, поддерживающие сети 2G / 3G. А полученную скидку в большинстве случаев использовали для покупки смартфонов Samsung. В среднем каждый третий участник Trade-in в июле приобретал модели Samsung Galaxy с поддержкой 4G в ценовом диапазоне от 13 тысяч рублей и выше.

В топ-3 покупок также входили смартфоны Huawei и Honor.

Оценив высокий интерес клиентов к новым условиям программы Trade-in, «Билайн» расширил количество моделей Samsung Galaxy, участвующих в акции, и увеличил размер скидки до 13 тысяч рублей. С 10 сентября в акции участвуют сразу 9 моделей смартфонов, среди которых Samsung Galaxy A30, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy S10e и Samsung Galaxy S10+.

Приобрести одну из моделей смартфонов Samsung со скидкой в обмен на устаревший девайс можно в любом из собственных магазинов «Билайн», где доступна услуга Trade-in. Предложение доступно только для физических лиц при наличии российского паспорта.

Более подробная информация об акции, ее условиях и географии проведения доступна на сайте.

Акция «Скидка на смартфоны Samsung Galaxy по трейд-ин» действует с 05.08.2019 по 29.09.2019 г. при сдаче старого оборудования. Размер скидки зависит от модели приобретаемого устройства. Предложение распространяется на ограниченный ассортимент и не действует при сдаче оборудования в хорошем состоянии. Размер скидки уточняйте в собственных офисах продаж и обслуживания «Билайн» или на beeline.ru.

Организатор акций — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

*Trade-in — трейд-ин, обмен с доплатой. Выкупная цена зависит от состояния и модели сдаваемого оборудования и вычитается из стоимости нового устройства. Предложение действительно в ограниченном количестве офисов продаж «Билайн». Информация об адресах офисов продаж, а также ограничениях и условиях предложения — на beeline.ru"

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О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.