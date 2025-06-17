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Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших автокредитов на авто с пробегом

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 (4-е место) июньского рейтинга лучших автокредитов на автомобили с пробегом, подготовленного порталом Выберу. ру. Эксперты проанализировали наиболее выгодные предложения банков-автокредиторов из Топ-50 по объемам кредитования (на 01.05.2025 года).

При составлении рейтинга аналитики портала провели комплексное ранжирование, оценив такие параметры как процентные ставки по кредитам, величину первоначального взноса, а также полную стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей. Помимо этого, эксперты учитывали разницу между минимальными процентами и максимальной ставкой кредитования в тарифах, условия снижения ставки, включая платную опцию, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов и другие параметры.

Банк Уралсиб в последние годы активно развивает автокредитование. Оно является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса — объемы кредитования по итогам первых 4 месяцев 2025 года выросли в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а автокредитный портфель — в 1,4 раза к прошлогоднему показателю.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1350 банкоматов.