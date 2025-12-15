Уралсиб Онлайн вошел в Топ-10 лучших мобильных банков в 2025 году по оценкам пользователей

Мобильный банк Уралсиб Онлайн вошел в Топ-10 рейтинга лучших мобильных банков для физлиц по оценкам пользователей в магазинах приложений RuStore и AppGallery. Исследование подготовили эксперты
В исследовании анализировались данные на 12 декабря 2025 года по приложениям крупнейших банков из Топ-150 по активам (
Онлайн банк для розничных клиентов Уралсиб Онлайн был разработан с использованием современных архитектурных и технических решений, в его основе лежат лучшие рыночные практики и выявленные в результате множества исследований и интервью потребности клиентов. Мобильное приложение можно скачать в магазинах RuStore, AppGallery и GalaxyStore или
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.
