Уралсиб Онлайн вошел в Топ-10 лучших мобильных банков в 2025 году по оценкам пользователей

Мобильный банк Уралсиб Онлайн вошел в Топ-10 рейтинга лучших мобильных банков для физлиц по оценкам пользователей в магазинах приложений RuStore и AppGallery. Исследование подготовили эксперты портала Brobank.ru на основании оценок и отзывов пользователей банковских мобильных приложений в ключевых магазинах.

В исследовании анализировались данные на 12 декабря 2025 года по приложениям крупнейших банков из Топ-150 по активам (на 01.10.2025 г.) — итоговый балл мобильных приложений в качестве основного критерия и количество оценок как дополнительный параметр. Для попадания в рейтинг лучших мобильных банков у приложения должно быть не менее 15 оценок.

Онлайн банк для розничных клиентов Уралсиб Онлайн был разработан с использованием современных архитектурных и технических решений, в его основе лежат лучшие рыночные практики и выявленные в результате множества исследований и интервью потребности клиентов. Мобильное приложение можно скачать в магазинах RuStore, AppGallery и GalaxyStore или на сайте Банка Уралсиб.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.