Таунхаус — современное комфортное жилье

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Таунхаусы появились на рынке недвижимости в нашей стране не так давно. Многие уже успели оценить преимущества такого жилья — оно дает достаточное ощущение простора и уединенности, стоит недорого, особенно в сравнении со столичными квартирами.
По нормам нашего законодательства таунхаусы относятся к жилью блокированной застройки — именно такое определение вы встретите в документах.
Преимущества таунхауса:
Юридические аспекты покупки таунхауса:
Поскольку таунхаус — это гибрид квартиры и частного дома, с юридической точки зрения земля, на которой он построен, может находиться в коллективной или индивидуальной собственности. Если застройщик озаботился межеванием и выделил отдельные участки для каждой секции дома, то при покупке таунхауса покупатель еще и заключает договор купли-продажи на землю. Затем он может оформить ее в собственность. Это — идеальный вариант.
Что же будет, если купить таунхаус на участке, находящемся в совместной собственности жильцов? Ограничений немало: от невозможности продать квартиру с землей, не заручившись разрешением всех владельцев долевой собственности до невозможности возводить на прилегающем участке постройки. Поэтому крайне важно убедиться, что вы приобретаете не только таунхаус, но и землю в пределах выделенного участка. В противном случае может оказаться, что вы фактически не имеете права пользоваться участком так, как вам хочется. Не ошибиться с выбором и грамотно решить юридические вопросы помогут специалисты «ИНКОМ-Недвижимость».
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