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18:29, 20 сентября 2019 209

Таунхаус — современное комфортное жилье

Таунхаус — современное комфортное жилье

Таунхаусы появились на рынке недвижимости в нашей стране не так давно. Многие уже успели оценить преимущества такого жилья — оно дает достаточное ощущение простора и уединенности, стоит недорого, особенно в сравнении со столичными квартирами.

По нормам нашего законодательства таунхаусы относятся к жилью блокированной застройки — именно такое определение вы встретите в документах.

Преимущества таунхауса:

  • Комфортабельность. Жить за городом, в собственном доме со всеми коммуникациями, с продуманной планировкой, большой площадью, гаражом и небольшим земельным участком — таунхаус действительно по многим параметрам выигрывает у квартир.
  • Безопасность. Если выбираете таунхаус, пусть он будет в поселке закрытого типа, с пропускным режимом — тогда на территорию смогут попасть только жильцы и их гости. Это сделает жизнь спокойнее, безопаснее.
  • Инфраструктура. В коттеджных поселках с таунхаусами в Подмосковье активно строятся объекты социальной инфраструктуры — школы, детские сады, спортивные залы, детские клубы, а также рестораны, кафе, мини-маркеты, салоны красоты. Это делается для того, чтобы жильцам не приходилось часто ездить в столицу и можно было найти все необходимое в шаговой доступности. Большой выбор жилья в таких поселках предлагает агентство «ИНКОМ-Недвижимость».

Юридические аспекты покупки таунхауса:

Поскольку таунхаус — это гибрид квартиры и частного дома, с юридической точки зрения земля, на которой он построен, может находиться в коллективной или индивидуальной собственности. Если застройщик озаботился межеванием и выделил отдельные участки для каждой секции дома, то при покупке таунхауса покупатель еще и заключает договор купли-продажи на землю. Затем он может оформить ее в собственность. Это — идеальный вариант.

Что же будет, если купить таунхаус на участке, находящемся в совместной собственности жильцов? Ограничений немало: от невозможности продать квартиру с землей, не заручившись разрешением всех владельцев долевой собственности до невозможности возводить на прилегающем участке постройки. Поэтому крайне важно убедиться, что вы приобретаете не только таунхаус, но и землю в пределах выделенного участка. В противном случае может оказаться, что вы фактически не имеете права пользоваться участком так, как вам хочется. Не ошибиться с выбором и грамотно решить юридические вопросы помогут специалисты «ИНКОМ-Недвижимость».

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