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Стартовали продажи нового жилого квартала в Рязани — ЖК Огни!
Стартовали продажи нового жилого квартала в Рязани — ЖК Огни!

На улице Большой строится новый жилой комплекс комфорт-класса «Огни». Застройщик анонсировал 3 кирпичных дома в первой очереди, а также большую дворовую территорию с детской и спортивной площадками и собственным детским садом.

«"Огни» — идеальный вариант для тех, кто ценит приватность и комфорт. Внутренняя территория будет выполнена в концепции двор-парк, где более 50% пространства занимают зоны отдыха и озеленения. Также квартал становится особенно уютным вечером, когда многоуровневое освещение создает безопасную атмосферу, приятную для отдыха и прогулок". — поделился представитель застройщика.

Особое внимание компания уделила детским площадкам, все элементы которых выполнены из натуральных и безопасных материалов, а также подходят для детей разных возрастов. На территории появится и пространство для взрослых — удобные лавочки, лежаки и беседки, где можно читать книгу, пить кофе и общаться с соседями.

Концепции «комфорт и приватность» застройщик придерживается во всех элементах будущего комплекса. Например, на этаже будет всего 4 квартиры, а также своя колясочная в каждом подъезде, а кое-где и на каждом этаже.

С сегодняшнего дня в новом комплексе уже доступна для покупки коллекция уникальных планировок с акцентом на семейные квартиры от 2,7 млн руб.

Одна из самых интересных — семейная 2-комнатная квартира с 2 изолированными спальнями, просторной кухней гостиной и настоящей панорамной стеной, которая открывает шикарный вид на бескрайние Окские луга. Здесь будет оборудован теплый пол вместо радиатора отопления — чтобы не портить вид. Также в квартире есть несколько ниш для хранения, где семья сможет комфортно разместить все свои вещи.

В доме также будут классические однушки, компактные двушки, функциональные студии и семейные квартиры-трансформеры.

Узнать больше о комплексе и посмотреть все планировки можно на сайте застройщика или по телефону: +74912247000

Соцсети застройщика:

Группа ВК — https://vk.com/stroyrzn

ТГ — https://t.me/sps_62

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.