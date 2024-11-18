Секреты «черной пятницы»: как приобрести квартиру в Рязани дешевле

Ноябрь ужа давно стал не просто последним месяцем осени, а временем огромных скидок и выгодных покупок. В период «Черной пятницы» многие начинают «охоту» за скидками и покупают довольно ценные и дорогие товары по значительно сниженным ценам.

В этом году к всемирной акции присоединился и рязанский застройщик «Стройпромсервис». Компания анонсировала скидки на квартиры до 275 000 рублей во всех своих комплексах. Покупателям будет доступен широкий выбор планировок: однушки, евро-2, смарти и полноценные двухкомнатные квартиры.

Акция станет дополнительным бонусом к программе семейной льготной ипотеки, которая сейчас доступна у «Стройпромсервис» от 4,1% и с первым взносом от 20,1%.

По правилам «Черной пятницы» лучшие предложения будут опубликованы на сайте застройщика в ночь на 25 ноября, однако для подписчиков телеграмм-канала специальные предложения станут доступны на день раньше, 24 ноября.

Покупателей с уже одобренной ипотекой и выбранным вариантом просят не проходить мимо, а присмотреться к скидкам и рассмотреть вариант лучше, чем планировали изначально — большей площади, комфортнее территориально, с кладовой или лучшим видом. «Черная пятница» распространится на все жилые комплексы застройщика: «Новые горизонты», «Шереметьевский квартал», «Окские просторы».

Доступны любые способы оплаты: ипотека, маткапитал, субсидированная программа от «Стройпромсервис», рассрочка, трейд-ин и другие.

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