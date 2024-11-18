Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
Срд, 20
Чтв, 21
10°
ЦБ USD 99.94 -0.06 19/11
ЦБ EUR 105.46 -0.25 19/11
Нал. USD 99.30 / 99.00 19/11 10:25
Нал. EUR 105.50 / 105.60 19/11 10:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
15 ноября 17:35
3 126
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
3 453
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
20 331
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
35 485
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Секреты «черной пятницы»: как приобрести квартиру в Рязани дешевле

Ноябрь ужа давно стал не просто последним месяцем осени, а временем огромных скидок и выгодных покупок. В период «Черной пятницы» многие начинают «охоту» за скидками и покупают довольно ценные и дорогие товары по значительно сниженным ценам.

В этом году к всемирной акции присоединился и рязанский застройщик «Стройпромсервис». Компания анонсировала скидки на квартиры до 275 000 рублей во всех своих комплексах. Покупателям будет доступен широкий выбор планировок: однушки, евро-2, смарти и полноценные двухкомнатные квартиры.

Акция станет дополнительным бонусом к программе семейной льготной ипотеки, которая сейчас доступна у «Стройпромсервис» от 4,1% и с первым взносом от 20,1%.

По правилам «Черной пятницы» лучшие предложения будут опубликованы на сайте застройщика в ночь на 25 ноября, однако для подписчиков телеграмм-канала специальные предложения станут доступны на день раньше, 24 ноября.

Покупателей с уже одобренной ипотекой и выбранным вариантом просят не проходить мимо, а присмотреться к скидкам и рассмотреть вариант лучше, чем планировали изначально — большей площади, комфортнее территориально, с кладовой или лучшим видом. «Черная пятница» распространится на все жилые комплексы застройщика: «Новые горизонты», «Шереметьевский квартал», «Окские просторы».

Доступны любые способы оплаты: ипотека, маткапитал, субсидированная программа от «Стройпромсервис», рассрочка, трейд-ин и другие.

Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps62

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.