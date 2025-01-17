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Рязанцы смогут поучаствовать в VIII Всероссийской олимпиаде школьников Группы «Россети»

Продолжается регистрация на VIII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети». Заявки принимаются от учащихся 9-11 классов средних общеобразовательных школ, а также студентов колледжей и лицеев, сообщает Telegram-канал «Россети Центр».

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Олимпиада стартует 7 февраля 2025 года. Соревнования проходят дистанционно. На первом этапе предусмотрены задания по математике, физике и информатике. На втором — кейсы, где нужно проявить креативность и нестандартное мышление. Победители будут приглашены на финальные оценочные конференции, которые состоятся в апреле по 10 региональным кластерам.

Всероссийская олимпиада школьников Группы «Россети» проводится с 2018 года. Ежегодно свои силы здесь пробуют тысячи ребят. Победители и призеры могут принять участие в энергетических проектных сменах во Всероссийском детском центре «Орленок» или на базе Университетской гимназии МГУ им. М.В. Ломоносова, получить дополнительные баллы на экзаменах и поступить в вузы по целевому набору Группы «Россети». Мероприятие включено в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, утверждаемый ежегодно Минпросвещения России.

Больше информации и примеры заданий прошлых лет — на странице Олимпиады на сайте ПАО «Россети».