Рязанцы могут получить дополнительную скидку при покупке квартиры без ипотеки

Рязанцы могут получить дополнительную скидку при покупке квартиры без ипотеки.

Задумав купить квартиру в новостройке, будущий новосел всегда начинает с изучения рынка и предложений застройщиков, желая найти наиболее выгодный вариант. Чаще всего встречаются сниженные ставки по ипотеке для конкретных категорий покупателей или специальные формы оплаты. Конечно, самый выгодный способ купить квартиру — это оплата наличными. Но не только потому, что покупатель не платит проценты по ипотеке.

Рязанский застройщик «Стройпромсервис» разработал новую программу для тех, кто приобретает жилье за наличные. Таким клиентам компания предоставляет дополнительную скидку 7000 рублей на каждый квадратный метр будущего жилья.

Например, за уютную 1-комнатную квартиру 34,34 м² с гардеробной и просторной спальней в ЖК Шереметьевский квартал покупатель может получить дополнительную скидку 238 000 рублей.

А при покупке студии 19,95 м² с выделенной зоной готовки в ЖК Окские просторы скидка составит 133 000 рублей.

Подробнее об условиях программы можно узнать по телефону +74912247000 или на сайте застройщика

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