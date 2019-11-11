«Ростелеком» поддержал конференцию по развитию личного бренда в Рязани

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«Ростелеком» выступил официальным партнером конференции «Бренд по имени Я», которая состоялась в Рязани 8 ноября. В мероприятии приняли участие представители среднего и малого бизнеса.
Национальный цифровой провайдер организовал круглый стол для предпринимателей, на котором представил услуги для развития и поддержки бизнеса: «Виртуальную АТС», «Управляемый Wi-Fi», «Мобильную связь для бизнеса» и «ТВ для бизнеса».
«В наше время компании перестают прятаться за логотипами, поэтому тема личного бренда актуальна как никогда. И мы рады, что предприниматели Рязани это осознают: в этом году наше мероприятие посетило более 120 человек. Отдельную благодарность выражаем партнеру ПАО „Ростелеком“ за проведение круглого стола на тему „Цифровые сервисы для среднего и малого бизнеса“. Конференция прошла впервые в нашем городе, однако мы получили так много позитивных отзывов, что планируем проводить подобные мероприятия и в будущем», — прокомментировала Елена Сорокина, руководитель брендингового агентства Ramok.net.
«Компания „Ростелеком“ всегда с удовольствием принимает участие в такого рода мероприятиях. Именно посредством конструктивного диалога у нас есть возможность донести до наших клиентов суть наших услуг, призванных помочь в эффективном выстраивании бизнес-процессов. Так, рязанские предприниматели получили возможность более детально ознакомиться с передовыми сервисами компании и обсудить со специалистами вопрос цифровизации своей деятельности», — отметил Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком».
Цифровой провайдер предлагает рязанским предпринимателям на выгодных условиях объединить базовые услуги в комплексное решение «Быть в плюсе». В него входит мобильная связь и высокоскоростной доступ в сеть.
Помимо этого, пакет можно дополнить услугами «Управляемый Wi-Fi», «ТВ для бизнеса», «СМС реклама», «Номер 8 800», «Видеонаблюдение» или «Виртуальная АТС» со пятидесятипроцентной скидкой.
Подключить решение «Быть в плюсе» можно в офисах продаж, на сайте или по номеру 8 800 1000 800.
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