Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:20, 11 ноября 2019 84
 0    0

«Ростелеком» поддержал конференцию по развитию личного бренда в Рязани

«Ростелеком» поддержал конференцию по развитию личного бренда в Рязани

«Ростелеком» выступил официальным партнером конференции «Бренд по имени Я», которая состоялась в Рязани 8 ноября. В мероприятии приняли участие представители среднего и малого бизнеса.

Национальный цифровой провайдер организовал круглый стол для предпринимателей, на котором представил услуги для развития и поддержки бизнеса: «Виртуальную АТС», «Управляемый Wi-Fi», «Мобильную связь для бизнеса» и «ТВ для бизнеса».

«В наше время компании перестают прятаться за логотипами, поэтому тема личного бренда актуальна как никогда. И мы рады, что предприниматели Рязани это осознают: в этом году наше мероприятие посетило более 120 человек. Отдельную благодарность выражаем партнеру ПАО „Ростелеком“ за проведение круглого стола на тему „Цифровые сервисы для среднего и малого бизнеса“. Конференция прошла впервые в нашем городе, однако мы получили так много позитивных отзывов, что планируем проводить подобные мероприятия и в будущем», — прокомментировала Елена Сорокина, руководитель брендингового агентства Ramok.net.

«Компания „Ростелеком“ всегда с удовольствием принимает участие в такого рода мероприятиях. Именно посредством конструктивного диалога у нас есть возможность донести до наших клиентов суть наших услуг, призванных помочь в эффективном выстраивании бизнес-процессов. Так, рязанские предприниматели получили возможность более детально ознакомиться с передовыми сервисами компании и обсудить со специалистами вопрос цифровизации своей деятельности», — отметил Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком».

Цифровой провайдер предлагает рязанским предпринимателям на выгодных условиях объединить базовые услуги в комплексное решение «Быть в плюсе». В него входит мобильная связь и высокоскоростной доступ в сеть.

Помимо этого, пакет можно дополнить услугами «Управляемый Wi-Fi», «ТВ для бизнеса», «СМС реклама», «Номер 8 800», «Видеонаблюдение» или «Виртуальная АТС» со пятидесятипроцентной скидкой.

Подключить решение «Быть в плюсе» можно в офисах продаж, на сайте или по номеру 8 800 1000 800.

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
12:20, 11 ноября 2019
«Ростелеком» поддержал конференцию по развитию личного бренда в Рязани
9:27, 9 ноября 2019
«Россельхозбанк» увеличил объем льготного кредитования АПК на 38%
11:36, 8 ноября 2019
«Россельхозбанк» снизил ставки по ипотечным кредитам
14:02, 7 ноября 2019
«Россельхозбанк» снизил процентные ставки по потребительским кредитам
16:33, 29 октября 2019
Четверо из десяти детей готовы открыть дверь незнакомцу — исследование
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
10:52, 31 октября 2019 6 631
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 11
13:33, 31 октября 2019 3 898
Через Рязань пустят поезда до Крыма 8
9:49, 4 ноября 2019 3 517
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 3 924
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 20
8:09, 10 ноября 2019 1 310
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований