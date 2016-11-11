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15:27, 11 ноября 2016 1 574

Россельхозбанк установил процентные ставки по потребительским кредитам от 12,9 процентов годовых

Россельхозбанк установил процентные ставки по потребительским кредитам от 12,9 процентов годовых

Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитам для населения. Так, минимальная процентная ставка по потребительским кредитам и специальным программам для пенсионеров теперь составляет от 12,9% годовых.

Потребительский кредит без обеспечения в Банке теперь можно получить по ставке от 12,9% до 19,9% годовых в зависимости от срока кредитования, а кредит по специальным программам для пенсионеров — по ставке от 12,9% до 16,9% годовых. Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.

Для различных категорий клиентов (участников «зарплатных» проектов Банка, «надежных» клиентов Банка, а также работников предприятий и учреждений любой бюджетной сферы, военнослужащих) действуют дополнительные скидки к процентным ставкам Банка от 1,5 до 2 п.п.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.

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