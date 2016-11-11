Россельхозбанк установил процентные ставки по потребительским кредитам от 12,9 процентов годовых

Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитам для населения. Так, минимальная процентная ставка по потребительским кредитам и специальным программам для пенсионеров теперь составляет от 12,9% годовых.
Потребительский кредит без обеспечения в Банке теперь можно получить по ставке от 12,9% до 19,9% годовых в зависимости от срока кредитования, а кредит по специальным программам для пенсионеров — по ставке от 12,9% до 16,9% годовых. Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.
Для различных категорий клиентов (участников «зарплатных» проектов Банка, «надежных» клиентов Банка, а также работников предприятий и учреждений любой бюджетной сферы, военнослужащих) действуют дополнительные скидки к процентным ставкам Банка от 1,5 до 2 п.п.
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