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11:52, 10 декабря 2019 376

«Россельхозбанк» предложил новый вклад «Доходный Пенсионный»

«Россельхозбанк» предложил новый вклад «Доходный Пенсионный»

«Россельхозбанк» дополнил линейку сберегательных продуктов и предлагает клиентам новый рублевой вклад — «Доходный Пенсионный».

Воспользоваться новым продуктом могут клиенты АО «Россельхозбанк», получающие социальные выплаты из Пенсионного фонда России или другого государственного/ негосударственного органа, выплачивающего пенсию/пожизненное содержание, на счет, открытый в АО «Россельхозбанк», или клиенты, предоставившие заявление в адрес территориального органа ПФР или другого органа, выплачивающего пенсию, о ее перечислении на счет, открытый в АО «Россельхозбанк», по установленной форме с отметкой о принятии.

Максимальная ставка по вкладу составляет 7% годовых.

Вклад может быть открыт на срок от 91 до 1460 дней на сумму от 500 рублей, при этом максимальная сумма вклада не ограничена. Приходные и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Подробнее с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.

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