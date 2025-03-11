«Росгосстрах» уточняет, были ли среди пострадавших от атаки БПЛА на Москву клиенты компании

Страховые агенты «Росгосстраха» из Подмосковья начали во вторник утром обзвон своих клиентов в Домодедовском и Раменском районах, а также в Ленинском городском округе, чтобы выяснить нет ли среди них пострадавших от масштабной атаки БПЛА минувшей ночью. Как сообщило утром Минобороны РФ, на территории Московской области силами ПВО перехвачен и уничтожен 91 беспилотник . Упавшими обломками повреждены многоэтажки в Видном и Раменском, а также на Домодедовской улице в Москве, сгорел жилой дом в одном из подмосковных коттеджный поселков, повреждены автомобили на парковке «Мираторга» в Домодедово.

«Мы всегда проактивно реагируем в случае чрезвычайных ситуаций, чтобы как можно быстрее установить, есть ли среди пострадавших клиенты и поддержать их, заверить, что компания оперативно выполнит все свои обязательства по договору страхования, — говорит начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности „Росгосстраха“ Юлия Серова. — Клиенты также могут самостоятельно сообщить о наступлении страхового случая удобным для них способом: через Единый контакт-центр по телефонному номеру, указанному в полисе, по электронной почте или лично».

Как рассказал начальник управления клиентских коммуникаций «Росгосстраха» Николай Ананьев, пока от пострадавших заявлений в компанию не поступало, но было несколько звонков от клиентов из Москвы и Подмосковья, которые хотели убедиться, что их полисы обеспечивают финансовую защиту в том числе и в случае повреждения имущества обломками БПЛА. Также с утра во вторник наблюдается всплеск звонков с вопросами о том, как можно застраховаться от подобных ситуаций.

По словам Юлии Серовой, риск падения летательных аппаратов, в том числе непилотируемых, их частей, иных предметов, а также риск «терроризм» наряду с другими более привычными рисками — «пожар», «стихийные бедствия», «залив» и т. д. — уже давно включены «Росгосстрахом» в стандартный пакет покрытия по классическим и коробочным продуктам страхования имущества физических лиц. Поэтому клиентам, компании, имеющим полис страхования жилья и домашнего имущества, не требуется предпринимать никаких дополнительных действий, чтобы обеспечить финансовую защиту своих квартир, домов и дач от рисков падения БПЛА и терроризма.

Кроме того, в конце прошлого года «Росгосстрах» запустил в ряде регионов пилотные продажи доступного по цене продукта «Защита от дронов» для тех, кто не имеет полного полиса страхования имущества от других рисков. Судя по первым месяцам 2025 года, этот продукт, стоимость которого начинается от 500 рублей в год, также востребован у россиян — около 3 тыс. собственников жилья уже оформили полисы «Защита от дронов».