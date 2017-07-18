«Работа с возражениями: как научить продавцов работать с отказами» — это доклад бизнес-тренере Дмитрия Ткаченко, с которым он выступит на Общероссийской практической конференции «ПРОДАЖИ-2017″. Она состоится в Москве 6-8 сентября. В докладе:
- возражения, отговорки, отказы — как клиенты заканчивают разговор и почему продавцы легко отпускают их;
- ТОП-5 отговорок и возражений;
- предупреждение отговорок и возражений;
- методика „8 рокировок“ для работы с отговорками;
- 3-х шаговый алгоритм для работы с возражением „Дорого“;
- 5 речевых модулей для работы с „Я подумаю“;
- как научить продавцов работе с отказами;
- чек-листы для контроля.
Дмитрий Ткаченко входит в ТОП-10 лучших тренеров России по продажам, автор бестселлера „ОТКАТ — Особая Техника Клиентской Аттракции“, книг „Разведтехнологии в продажах“, „Эксплуатация торгового персонала“ и еще 4-х книг по продажам и ведению переговоров». Его результат — увеличение продаж на 78% после одного дня работы с продавцами.
Ежегодная общероссийская практическая конференция «ПРОДАЖИ-2017» соберет в Москве директоров и владельцев В2В-компаний, коммерческих директоров и директоров по продажам для того, чтобы обсудить вопросы в сфере управления продажами и увеличения продаж. Лучшие российские эксперты представят свои доклады и проведут мастер-классы по всем аспектам работы службы продаж в компании:
- найм продавцов;
- система мотивации в отделе продаж;
- лидогенерация;
- техника работы с клиентами;
- удержание клиентов;
- инструменты увеличения суммы сделки;
- построение дистрибьюторской сети;
- экспертные продажи;
- продажи по телефону;
- техника работы с крупными клиентами.
На конференции также выступят Тимур Асланов, Артур Салякаев, Олег Брагинский, Евгений Колотилов, Альберт Тютин, Инга Орлова и другие.
Подробная программа конференции и регистрация на