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14:03, 18 июля 2017 4 949

«Работа с возражениями: как научить продавцов работать с отказами»

«Работа с возражениями: как научить продавцов работать с отказами»

«Работа с возражениями: как научить продавцов работать с отказами» — это доклад бизнес-тренере Дмитрия Ткаченко, с которым он выступит на Общероссийской практической конференции «ПРОДАЖИ-2017″. Она состоится в Москве 6-8 сентября. В докладе:

  • возражения, отговорки, отказы — как клиенты заканчивают разговор и почему продавцы легко отпускают их;
  • ТОП-5 отговорок и возражений;
  • предупреждение отговорок и возражений;
  • методика „8 рокировок“ для работы с отговорками;
  • 3-х шаговый алгоритм для работы с возражением „Дорого“;
  • 5 речевых модулей для работы с „Я подумаю“;
  • как научить продавцов работе с отказами;
  • чек-листы для контроля.

Дмитрий Ткаченко входит в ТОП-10 лучших тренеров России по продажам, автор бестселлера „ОТКАТ — Особая Техника Клиентской Аттракции“, книг „Разведтехнологии в продажах“, „Эксплуатация торгового персонала“ и еще 4-х книг по продажам и ведению переговоров». Его результат — увеличение продаж на 78% после одного дня работы с продавцами.

Ежегодная общероссийская практическая конференция «ПРОДАЖИ-2017» соберет в Москве директоров и владельцев В2В-компаний, коммерческих директоров и директоров по продажам для того, чтобы обсудить вопросы в сфере управления продажами и увеличения продаж. Лучшие российские эксперты представят свои доклады и проведут мастер-классы по всем аспектам работы службы продаж в компании:

  • найм продавцов;
  • система мотивации в отделе продаж;
  • лидогенерация;
  • техника работы с клиентами;
  • удержание клиентов;
  • инструменты увеличения суммы сделки;
  • построение дистрибьюторской сети;
  • экспертные продажи;
  • продажи по телефону;
  • техника работы с крупными клиентами.

На конференции также выступят Тимур Асланов, Артур Салякаев, Олег Брагинский, Евгений Колотилов, Альберт Тютин, Инга Орлова и другие.

Подробная программа конференции и регистрация на сайте.

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