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ПСБ составил чек-лист неизменных фраз-уловок мошенников

Страх перед «следователем», беспокойство за близкого человека, эйфория от неожиданного выигрыша и другие сильные эмоции делают человека уязвимым — и ребенка, и взрослого. Этим и пользуются мошенники. По-прежнему наиболее частый способ, когда жуликам удается получить доступ к данным банковской карты, остается телефонное мошенничество. ПСБ просит своих клиентов быть бдительными и учитывать самые типичные признаки обмана.

«Мошенники — ловкие манипуляторы, которые тщательно продумывают психологическую атаку на своих жертв. Постарайтесь сохранять хладнокровие, вспомните, что сотрудник банка никогда не спросит у вас данные карты (ее номер, срок действия, CVV-код на оборотной стороне). С такими вопросами обращаются только мошенники. Никому не сообщайте коды из SMS, особенно если их запрашивает человек, представляющийся сотрудником банка, — в этом случае звонящий точно мошенник», — прокомментировала Татьяна Коломиец, вице-президент, директор ПСБ в Рязанской области.

«С вами говорит следователь Иван Иванов, слушайте внимательно, не кладите трубку»

Уверенный, напористый голос липового майора, оперуполномоченного, участкового будет запугивать и нагнетать ужас. Для него важно, чтобы вы оставались на связи, не бросали трубку.

Настоящий же следователь вызовет с повесткой к нему в кабинет по реальному адресу в вашем городе. Именно поэтому мошенники, как правило, говорят, что они в московском офисе. Настоящий сотрудник полиции в случае необходимости сам приедет к вам домой или на работу и покажет удостоверение, чтобы развеять сомнения.

Самая безопасная тактика — предложить вызвать повесткой по месту проживания. И положить трубку.

«Вы выиграли в благотворительной лотерее»

Вам сообщают, что вы выиграли приз в благотворительном розыгрыше. Чтобы получить приз, надо внести символическую сумму за конвертацию и налог. Присылают ссылку — она и помогает мошенникам обчистить банковскую карту доверчивой жертвы. Услышав шокирующую новость от незнакомца, постарайтесь сохранять хладнокровие. Вспомните, много ли вы знаете историй о внезапном выигрыше в лотерею? Подумайте, можно ли выиграть в лотерее, в которой вы даже не участвовали?

«Дай взаймы три тысячи рублей»

Нейросети с легкостью учатся поддерживать любой разговор и могут взять на себя роль знакомого, друга, коллеги, начальника. При помощи искусственного интеллекта стало возможно легко подделывать чужой голос и даже видеоизображение. Но как только вы услышите «одолжи мне денег» — это стоп-сигнал. Прекращайте общение и сами перезванивайте собеседнику. Скорее всего, выяснится, что его аккаунт взломан, а деньги у вас просит мошенник.

«Срочно, немедленно, быстро»

Этими фразами мошенники создают психологическое давление, подгоняют собеседника совершить нужные действия, потому что «С вашего счета идут многочисленные переводы» или «Прямо сейчас на вас кто-то пытается оформить кредит — подтвердите, что это вы». Дальше — требования предоставить личные данные и данные по картам или счёту, перевести деньги на «безопасный счет».

Помните, что никаких «безопасных счетов» не существует, это выдумки. А срочность — это козырная карта аферистов, им важно, чтобы у человека не было времени на обдумывание и сомнения.