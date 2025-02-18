Проект ВТБ: в Доме Радио началась реставрация

В Доме Радио в Санкт-Петербурге строители начали ремонт и восстановление крыши. В этом году ей вернут исторический вид, в том числе появятся шесть стеклянных световых фонарей — окон наверху, через которые будет попадать свет. Внутри здания полным ходом ведутся строительные работы. Реставрация Дома Радио — проект ВТБ в рамках программы банка «Культурная страна», работы в полном объеме планируется завершить в конце 2026 года.

На время работ Дом Радио укрыли временной крышей, а старую кровлю площадью 2,3 тыс. кв. метров разобрали: сняли все покрытие, деревянный каркас и опоры. Прежние конструкции меняют на стальные, а существующие металлические элементы укрепляют и покрывают защитой от огня. Также специалисты раскрыли зашитые металлом во время Великой Отечественной войны световые фонари для проверки их состояния, ремонта и восстановления.

«У Дома Радио необычная конструкция крыши. Она включает в себя стеклянные элементы для естественного освещения здания — это зенитные фонари, которые были укрыты металлом еще во время Великой Отечественной войны. Восстановив их, мы вернем в пространство солнечный свет, как это было изначально задумано архитекторами. При реконструкции нам важно сохранить особый дух здания, поэтому специалистам предстоит большая работа по историческим чертежам и с применением современных технологий», — рассказала Дарья Филиппова, управляющий директор — старший вице-президент ВТБ.

«Необходимо отреставрировать и усилить исторические клепаные фермы, заменить обрешетку и окрытие, обезопасить объект от попадания осадков и подготовить крышу для размещения вентиляционного и климатического оборудования. При этом мы сохраняем сложную конфигурацию кровли Дома Радио, которая находится под охраной государства, и восстанавливаем ее утраченные исторические элементы», — отметила Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».