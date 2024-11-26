Планируете купить квартиру в Рязани? Отложите покупку до декабря и вот, почему.

1 июля 2024 года окончательно завершилась программа льготной ипотеки с господдержкой. За всё время действия программы ставка по ипотеке повышалась и к концу действия выросла с 6,5% до 8%.

Мы поговорили с экспертами рынка недвижимости в Рязани и собрали рекомендации по покупке квартиры в ближайшее время. Мы получили множество дельных советов, но все эксперты сошлись в одном — покупать жилье лучше в декабре. Почему? Рассказываем в материале.

Ушла эпоха льготной ипотеки

1 июля 2024 года окончательно завершилась программа льготной ипотеки с господдержкой. За всё время действия программы ставка по ипотеке повышалась и к концу действия выросла с 6,5% до 8%.

Такая мера поддержки населения была запущена весной 2020 года (Госпрограмма-2020) на фоне пандемии коронавируса и ожидаемого спада в экономике.

Несмотря на большие перспективы, итоги программы не были исключительно позитивными. Да, население получило необходимую поддержку — за время действия льготной ипотеки было выдано 1,5 миллиона кредитов на общую сумму более 6 триллионов рублей, но вместе с этим сильно выросли цены на недвижимость, разогналась инфляция и по итогу программа получила совершенно противоположный результат — жилье стало менее доступным.

Ужесточилась, если не сказать «исчезла», и еще одна льготная программа — семейная ипотека под 6%. Если раньше программой можно было воспользоваться неоднократно, то теперь — только при условии рождения еще одного ребенка.

Изменились требования и к возрасту ребенка. Теперь он должен быть не старше 6 лет, а если детей двое, то оба должны быть несовершеннолетними. А самые неприятные изменения коснулись первого взноса — он вырос с 15% до 50,1%.

Причин таких перемен много, но основными эксперты считают рост цен на квартиры и возросшую нагрузку на бюджет страны. Ведь разница в ставке компенсировалась за счет средств государства и за один только 2024 год расходы на семейную ипотеку составили более 1,1 трлн рублей.

Постоянный рост и никакого падения

За последние годы рост ключевой ставки не переставал нас удивлять. За 2023 год она взлетела с 7,5% до 16%, а на октябрьском заседании Центробанка достигла уже по-настоящему пугающей отметки в 21%.

И даже теперь рост может продолжиться. Эксперты предсказывают, что к концу 2024 года инфляция разгонится аж до 7% и ключевая ставка снова может быть повышена. Однако, не всё так плохо, и уже в 2025 году ожидается снижение инфляции до 4-4,5% и остановка роста ключевой ставки соответственно.

В какой момент покупать квартиру лучше всего?

Сложившаяся ситуация на рынке недвижимости повлияла и на поведение застройщиков. Теперь многие компании субсидируют ставки по ипотеке за свой счет, стремясь таким образом создать наиболее комфортные условия для покупателя.

Строительные компании могут снижать ипотечную ставку либо на первые 3-5 лет с расчетом на то, что через несколько лет рыночная ипотека стабилизируется, либо сразу на весь срок.

Также у многих рязанских застройщиков можно найти такие выгодные предложения как рассрочка без процентов, отсрочка первоначального взноса или просто большие скидки на квартиры.

Кроме того, эксперты отмечают, что в будущем недвижимость будет только расти в цене, и уже сейчас застройщики начали делать скидки, чтобы сохранить темпы продаж на приемлемом уровне. И будут использовать максимум инструментов для поддержания интереса покупателей в дальнейшем.

Однако сложившиеся условия на рынке недвижимости — не основная причина повременить с покупкой жилья и отложить ее на декабрь 2024 года.

В самый волшебный месяц в году в Рязани стартуют продажи нового уникального жилого квартала «Огни» от уже давно зарекомендовавшей себя строительной компании. Новый ЖК расположится в районе Дашково-Песочни, рядом с улицей Большой.

По словам застройщика, новый квартал «Огни» — идеальный вариант для тех, кто ценит приватность и комфорт. Первая очередь из 3 кирпичных домов создаст уединенный тихий район с большой дворовой территорией, детской и спортивной площадками и собственным детским садом.

Внутренняя территория будет выполнена в концепции двор-парк, где более 50% пространства занимают зоны отдыха и озеленения. Особенно уютным район становится в вечернее время — многоуровневое освещение квартала создает безопасную атмосферу, приятную для отдыха и прогулок.

Во дворе появятся детские площадки для разных возрастов. Все элементы на них — из натуральных и безопасных материалов. Зимой они не промерзают, а летом не нагреваются. Антиударное покрытие обеспечивает безопасную среду для игр.

Застройщик не забыл и о взрослых, которые хотят просто отдохнуть. Поэтому вместе с детскими площадками появятся лавочки, лежаки и беседки, где можно читать книгу, пить кофе и общаться с соседями.

А что в квартире?

Что касается самих квартир, в первой очереди застройщик анонсировал гармоничный набор планировок: от классических однушек до шикарных 2х комнатных квартир с панорамной стеной и видом на Окские луга.

Стоит отметить, что первая очередь отличается особой приватностью и удобством. В доме 6 подъездов, а на этаже — только 4 квартиры. В каждом подъезде предусмотрены колясочные, а в некоторых — даже на каждом этаже.

Сомневаться в том, что проект будет успешно завершен, не приходится, ведь в портфеле застройщика уже более 20 реализованных объектов жилой и коммерческий недвижимости, а объем текущего строительства составляет 50 000 м2. Компания регулярно появляется в первых строчках рейтинга Единого ресурса застройщиков, а также уже несколько раз была награждена золотым знаком «Надежный застройщик России», в том числе и в этом году.

Всё это — только малая часть будущего комплекса «Огни». В следующей статье мы подробнее остановимся на планировках, а также окружающей инфраструктуре и дворовой территории.

А пока можно узнать подробнее о проекте на сайте застройщика и записаться в лист ожидания, старт продаж состоится уже в декабре 2024 года.

Соцсети застройщика:

Группа ВК — https://vk.com/stroyrzn

ТГ — https://t.me/sp_s 62