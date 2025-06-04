От «шестерки» до Kia Rio — как за 20 лет изменилась женская машина в «Росгосстрахе»

Компактный седан с бензиновым двигателем является самой популярной машиной у россиянок — об этом свидетельствует анализ клиентской базы «Росгосстраха» по ОСАГО и каско. Несмотря на огромное разнообразие представленных сегодня на авторынке вариантов кузова, привода и силовых установок, женщины на протяжении десятилетий отдают предпочтение таким моделям — просто 20 лет назад чаще всего они страховали ВАЗ 2106, а сегодня — Kia Rio.

Примечательно, что в 2005 году в десятку самых распространенных машин, на которые женщины оформляли в «Росгосстрахе» полисы каско и ОСАГО, не попала ни одна иномарка. Более того, все эти 10 моделей были продукцией АвтоВАЗа и его региональных производственных площадок. Это, в частности:

· ВАЗ 2106;

· ВАЗ 2107;

· ВАЗ 2109;

· ВАЗ 2101;

· ВАЗ 2110;

· ВАЗ 2105;

· ВАЗ 21099;

· ВАЗ 1111 («Ока»);

· ВАЗ 2121 («Нива»);

· ВАЗ 2104.

Спустя десятилетие в топ-10 автомобилей, популярных у страховательниц «Росгосстраха», было уже 5 иномарок, и все — компакт-класса. Чаще всего в 2015 году страховали машины по каско и свою автогражданскую ответственность владелицы:

· ВАЗ 2107;

· Hyundai Solaris;

· Daewoo Matiz;

· Kia Rio;

· ВАЗ 2114;

· Toyota Corolla;

· Ford Focus;

· ВАЗ 2110;

· ВАЗ 2115;

· ВАЗ 2109.

В этом году топ-10 самых распространенных машин у клиенток «Росгосстраха» лишь два российских автомобиля, причем, Lada Granta уверенно держится в тройке лидеров, уступая лишь созданным на одной платформа Kia Rio и Hyundai Solaris. Компактные седаны по-прежнему занимают большинство позиций в этом женском страховом рейтинге, но в то же время в нем уже появились и небольшие кроссоверы. В целом же десятка выглядит следующим образом:

· Kia Rio;

· Hyundai Solaris;

· ВАЗ 2190 (Granta);

· Volkswagen Polo;

· Hyundai Creta;

· Ford Focus;

· Renault Logan;

· ВАЗ 2110;

· Toyota Corolla;

· Toyota RAV4.

«Женщины при выборе автомобиля, как и в других сферах жизни, отдают предпочтение стилю, комфорту и уверенности на каждом повороте. Неудивительно, что компактные седаны пользуются у них стабильным спросом: эти модели удачно сочетают эстетическую привлекательность с функциональностью, а также обеспечивают надежность при оптимальной стоимости, — отмечает куратор продуктов каско компании „Росгосстрах“ Дмитрий Кузнецов. — Также женщины, как показывает статистика, водят более аккуратно и реже попадают в серьёзные аварии. Тем не менее, даже незначительные повреждения иномарок компактного класса могут повлечь за собой существенные расходы. Оформление полиса каско позволяет передать все вопросы, связанные с ремонтом, подбором запчастей и организацией сервиса, страховой компании. При этом стоимость полиса для компактного седана при аккуратной манере вождения остается доступной для большинства семейных бюджетов. А в ряде программ предусмотрены полезные сервисные услуги, которые повышают уровень комфорта и пригодятся в дороге — например, помощь при разрядке аккумулятора или замена колеса».