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10:02, 21 февраля 2017 6

Осталось две недели до завершения приема заявок на международный конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года–2016»

Осталось две недели до завершения приема заявок на международный конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года–2016»

28 февраля завершится прием заявок на ежегодный отраслевой профессиональный конкурс для пиарщиков «Пресс-служба года-2016».На конкурс «Пресс-служба года — 2016» принимаются проекты, реализованные, завершенные или стартовавшие в 2016 году.

Участие в конкурсе бесплатное. А уже в марте компетентное жюри конкурса приступит к оценке работ участников. На данный момент в состав экспертной комиссии входят:

  • Тимур Асланов — председатель жюри, главный редактор журнала «Пресс-служба»;
  • Илья Балахнин, генеральный директор и управляющий партнер агентства «Paper Planes»;
  • Юлия Грязнова, исполнительный директор Российской ассоциации по связям с общественностью;
  • Владимир Делов, декан факультета политологии МГУ;
  • Владимир Змеющенко, основатель, управляющий партнер, Сопредседатель экспертного совета группы компаний «ЛюдиPeople»;
  • Лариса Рудакова, генеральный директор ИД «МедиаЛайн»;
  • Дмитрий Сидорин, генеральный директор интернет-агентства «Сидорин Лаб»;
  • Владислав Титов -основатель Школы Социальных Медиа «Вовлекай», директор Лаборатории Социальных Медиа.

Состав жюри продолжает пополняться.

Конкурсные работы можно выставить в следующие номинации:

  • пресс-службагода;
  • пресс-секретарьгода;
  • лучшее печатное корпоративное СМИ;
  • лучшее электронное корпоративное СМИ;
  • лучшая обложка корпоративного СМИ;
  • PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2015 году);
  • продвижение территорий;
  • лучший PR-проект в государственной сфере;
  • лучший PR-проект в бизнесе;
  • лучшийпресс-релиз;
  • лучший проект повнутрикорпоративному PR;
  • PR в социальныхмедиа;
  • лучший студенческий PR-проект.

Участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. В каждую номинацию можно подавать только одну заявку от каждого участника. Для того чтобы подать заявку на участие в конкурсе зарегистрируйтесь на нашем сайте. Это можно сделать, перейдя по ссылке в раздел регистрация. После регистрации вы сможете подать заявку в одну или несколько номинаций. Церемония награждения победителей и призеров «Пресс-службы года-2016"пройдет в Москве в апреле 2017 года. Организатор Конкурса — специализированный журнал «Пресс-служба». Подробную информацию о конкуре можно прочитать на сайте.

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