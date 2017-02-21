Осталось две недели до завершения приема заявок на международный конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года–2016»

28 февраля завершится прием заявок на ежегодный отраслевой профессиональный конкурс для пиарщиков «Пресс-служба года-2016».На конкурс «Пресс-служба года — 2016» принимаются проекты, реализованные, завершенные или стартовавшие в 2016 году.
Участие в конкурсе бесплатное. А уже в марте компетентное жюри конкурса приступит к оценке работ участников. На данный момент в состав экспертной комиссии входят:
- Тимур Асланов — председатель жюри, главный редактор журнала «Пресс-служба»;
- Илья Балахнин, генеральный директор и управляющий партнер агентства «Paper Planes»;
- Юлия Грязнова, исполнительный директор Российской ассоциации по связям с общественностью;
- Владимир Делов, декан факультета политологии МГУ;
- Владимир Змеющенко, основатель, управляющий партнер, Сопредседатель экспертного совета группы компаний «ЛюдиPeople»;
- Лариса Рудакова, генеральный директор ИД «МедиаЛайн»;
- Дмитрий Сидорин, генеральный директор интернет-агентства «Сидорин Лаб»;
- Владислав Титов -основатель Школы Социальных Медиа «Вовлекай», директор Лаборатории Социальных Медиа.
Состав жюри продолжает пополняться.
Конкурсные работы можно выставить в следующие номинации:
- пресс-службагода;
- пресс-секретарьгода;
- лучшее печатное корпоративное СМИ;
- лучшее электронное корпоративное СМИ;
- лучшая обложка корпоративного СМИ;
- PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2015 году);
- продвижение территорий;
- лучший PR-проект в государственной сфере;
- лучший PR-проект в бизнесе;
- лучшийпресс-релиз;
- лучший проект повнутрикорпоративному PR;
- PR в социальныхмедиа;
- лучший студенческий PR-проект.
Участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. В каждую номинацию можно подавать только одну заявку от каждого участника. Для того чтобы подать заявку на участие в конкурсе зарегистрируйтесь на нашем сайте. Это можно сделать, перейдя по ссылке в раздел