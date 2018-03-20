Новые тарифы «ВСЕмое!». Меняйте минуты и смс на гигабайты и наоборот

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представил новые тарифы «ВСЕмое!», в которых можно менять минуты и смс на гигабайты и наоборот, подстроив под свои предпочтения без изменения абонентской платы.

Тарифы «ВСЕмое!» подойдут как клиентам, которые выбирают голосовую связь, так и тем, кому в первую очередь нужен мобильный интернет. Каждый абонент может сформировать для себя оптимальное соотношение пакетов минут, мобильного интернета и смс в рамках выбранного тарифа.*

«Новые тарифы стали частью стратегии „Билайн“, направленной на предвидение и удовлетворение потребностей клиентов. Мы создаем экосистему с возможностью формировать и управлять тарифами, с доступными офисами продаж и обслуживания, расширяющимся набором сервисов и услуг. В наших магазинах есть полный выбор брендов, а также уникальные предложения для абонентов, в том числе в рамках партнерства с ведущими производителями устройств», — рассказал Марек Слачик, исполнительный вице-президент по развитию массового рынка ПАО «ВымпелКом».

Тарифы «ВСЕмое!» предоставляют абонентам следующие возможности:

бесплатно менять минуты и смс на гигабайты и наоборот (количество изменений не ограничено и не увеличивает абонентскую плату);

звонки внутри тарифов на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы;

с помощью услуги #можноВСЕ, которая включена в ряд новых тарифов, можно общаться в популярных социальных сетях, не расходуя пакет мобильного интернета;

можно делиться пакетами тарифов с другими номерами;

абонентская оплата списывается посуточно.

В линейку «ВСЕмое!» входят шесть тарифов: от бюджетной «Всешечки» до самого большого «Совсем ВСЕмое». Решать, сколько минут, гигабайт и смс требуется, и менять их соотношение смогут абоненты на тарифах «ВСЕмое 1», «ВСЕмое 2», «ВСЕмое 3» и «ВСЕмое 4», оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета.

Например, у абонентов тарифов «ВСЕмое 1», «ВСЕмое 2» есть возможность заменить полные пакеты минут и смс на мобильный интернет — это рекомендованные варианты для планшетов и модемов или роутеров.

Внести изменения в базовый вариант пакета можно будет в личном кабинете или в мобильном приложении «Мой Билайн».

Внести изменения можно в личном кабинете

Новые параметры сохраняются, и ежемесячные начисления трафика будут происходить согласно последним настройкам. Если выбранное соотношение пакета минут, смс и мобильного интернета не подойдет абоненту, или его предпочтения поменяются, он может снова внести изменения или вернуться к базовому варианту. Изменения наполнения тарифного пакета бесплатны для абонента, а их количество не ограничено.

По сравнению с предыдущими тарифами во «ВСЕмое!» увеличены объемы пакетов мобильного интернета. Еще одним дополнительным бонусом будет возможность общаться с другими абонентами «ВСЕмое!», не расходуя пакет минут.

В новых тарифах сохраняется популярная услуга #можноВСЕ, предоставляющая безлимитный доступ к социальным сетям и прослушиванию музыки онлайн. А бесплатная опция «Добро пожаловать», которая включена в тарифные планы, дает возможность звонить в страны СНГ и ближнего зарубежья по комфортным ценам.

Переход на новые тарифы «ВСЕмое!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

Более подробная информация о параметрах тарифных планов доступна на сайте с 20 марта 2018 года.

*Предложение действует на тарифах линейки «ВСЕмое!» с предоплатной системой расчетов и абонентской платой от 10 до 50 руб/сутки в зависимости от тарифа и филиала подключения.