Монеты из драгоценных металлов «Россельхозбанка» – прекрасный способ для инвестиций

Покупка монет в «Россельхозбанке» дает рязанцам не только инвестиции в целях накоплений денежных средств, но и отличный вариант для подарка.

Монеты из драгоценных металлов, посвященные знаменательным событиям и датам, выполненные в непохожих друг на друга художественных стилях, привлекают внимание коллекционеров и инвесторов.

Интерес к денежным знакам разных времен и народов — это не только новые знания в области истории, искусства и географии, но и удачный вариант вложения средств.

Если вами движет желание заработать, следует помнить об отличии инвестиционных монет от памятных. На стоимость первых влияет, прежде всего, тот металл, из которого они изготовлена, и вес.

Цена памятной монеты определяется уже не столько массой металла, сколько ее художественной ценностью, тиражом и коллекционной значимостью. Как правило, выпуск этих денежных знаков приурочен к памятным событиям и имеет ограниченный тираж, что может спустя несколько лет в разы увеличить их цену.

Не будем забывать, что монеты из драгметаллов — отличный подарок. Сейчас впереди два традиционно любимых в России праздника — 23 февраля и 8 марта. Драгоценная монета будет прекрасным подарком даже для тех, у кого «все есть». А дарящий зарекомендует себя как практичный и дальновидный человек. Приобрести монеты можно в Рязанском филиале АО «Россельхозбак». Подлинность монеты банк подтверждает сертификатом. Покупатель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и получает кассовые ордера с информацией о монете (название, вид металла, номинал, каталожный номер и т. п. ).

По словам заместителя директора Рязанского филиала РСХБ Татьяны Махиной, подобный подход дает возможность выгодно продать монету, если такая необходимость возникнет. Кроме того, АО «Россельхозбанк» имеют широкую филиальную сеть — и желанные монеты из драгоценных металлов можно купить не только в точках продаж в городе Рязани, но и во многих районных центрах. Сделать оптимальный выбор поможет каталог на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.