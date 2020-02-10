Монеты из драгоценных металлов «Россельхозбанка» – прекрасный способ для инвестиций

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Покупка монет в «Россельхозбанке» дает рязанцам не только инвестиции в целях накоплений денежных средств, но и отличный вариант для подарка.
Монеты из драгоценных металлов, посвященные знаменательным событиям и датам, выполненные в непохожих друг на друга художественных стилях, привлекают внимание коллекционеров и инвесторов.
Интерес к денежным знакам разных времен и народов — это не только новые знания в области истории, искусства и географии, но и удачный вариант вложения средств.
Если вами движет желание заработать, следует помнить об отличии инвестиционных монет от памятных. На стоимость первых влияет, прежде всего, тот металл, из которого они изготовлена, и вес.
Цена памятной монеты определяется уже не столько массой металла, сколько ее художественной ценностью, тиражом и коллекционной значимостью. Как правило, выпуск этих денежных знаков приурочен к памятным событиям и имеет ограниченный тираж, что может спустя несколько лет в разы увеличить их цену.
Не будем забывать, что монеты из драгметаллов — отличный подарок. Сейчас впереди два традиционно любимых в России праздника — 23 февраля и 8 марта. Драгоценная монета будет прекрасным подарком даже для тех, у кого «все есть». А дарящий зарекомендует себя как практичный и дальновидный человек. Приобрести монеты можно в Рязанском филиале АО «Россельхозбак». Подлинность монеты банк подтверждает сертификатом. Покупатель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и получает кассовые ордера с информацией о монете (название, вид металла, номинал, каталожный номер
По словам заместителя директора Рязанского филиала РСХБ Татьяны Махиной, подобный подход дает возможность выгодно продать монету, если такая необходимость возникнет. Кроме того, АО «Россельхозбанк» имеют широкую филиальную сеть — и желанные монеты из драгоценных металлов можно купить не только в точках продаж в городе Рязани, но и во многих районных центрах. Сделать оптимальный выбор поможет каталог на сайте банка.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная)
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