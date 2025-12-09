Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 549
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 477
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 291
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 012
Квартиры с дополнительным светом: стартовали продажи второго дома в ЖК Новые горизонты

Один из самых заметных кварталов рядом с Глобусом получил продолжение — с сегодняшнего дня открылись продажи квартир во втором доме жилого квартала Новые горизонты.

— Изюминкой второго дома станут квартиры с увеличенным остеклением, — делится представитель застройщика. — Так в комнатах появится сразу несколько окон, благодаря чему дома будет светло и уютно даже в декабре, самом темном месяце в году.

Также во втором доме появятся большие семейные квартиры с увеличенными местами для хранения и сразу двумя лоджиями на 2 стороны.

Во втором доме сохранятся все преимущества ЖК Новые горизонты: безбарьерный вход, колясочные на первых этажах, безопасная детская площадка с Тропой здоровья и собственный детский сад на территории.

При этом действующие детсад и школа уже есть рядом с проектом и будут сразу же доступны для новоселов. Также в шаговой доступности — гипермаркет Глобус, остановки общественного транспорта, поликлиники, парки и скверы.

Дополнительным местом для отдыха жителей станет прогулочная аллея с лавочками, качелями и столами для пинг-понга, которую застройщик обустраивает прямо сейчас.

Узнайте больше о проекте на сайте или по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.