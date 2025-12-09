Квартиры с дополнительным светом: стартовали продажи второго дома в ЖК Новые горизонты

Один из самых заметных кварталов рядом с Глобусом получил продолжение — с сегодняшнего дня открылись продажи квартир во втором доме жилого квартала Новые горизонты.

— Изюминкой второго дома станут квартиры с увеличенным остеклением, — делится представитель застройщика. — Так в комнатах появится сразу несколько окон, благодаря чему дома будет светло и уютно даже в декабре, самом темном месяце в году.

Также во втором доме появятся большие семейные квартиры с увеличенными местами для хранения и сразу двумя лоджиями на 2 стороны.

Во втором доме сохранятся все преимущества ЖК Новые горизонты: безбарьерный вход, колясочные на первых этажах, безопасная детская площадка с Тропой здоровья и собственный детский сад на территории.

При этом действующие детсад и школа уже есть рядом с проектом и будут сразу же доступны для новоселов. Также в шаговой доступности — гипермаркет Глобус, остановки общественного транспорта, поликлиники, парки и скверы.

Дополнительным местом для отдыха жителей станет прогулочная аллея с лавочками, качелями и столами для пинг-понга, которую застройщик обустраивает прямо сейчас.

