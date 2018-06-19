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10:34, 19 июня 2018 76

Клиенты «Дом.ru Бизнес» защитятся от DDoS-атак с помощью специального сервиса

Клиенты «Дом.ru Бизнес» защитятся от DDoS-атак с помощью специального сервиса

Телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» предложил корпоративным клиентам новый сервис защиты от сетевых атак. В режиме реального времени сервис позволяет обеспечивать защиту от сетевых аномалий и DDoS-атак на каналы связи и информационные ресурсы — сайты, интернет-магазины, онлайн-банкинг.

Распределенным атакам «отказ в обслуживании» подвержены информационные системы и сайты организаций различных сфер деятельности и государственных учреждений, сайты СМИ и электронной коммерции — все они являются потенциальными целями DDoS-атак. «Лаборатория Касперского"* зафиксировала двукратное увеличение количества DDoS-атак на российский бизнес. По результатам исследования в 2017 году каждая третья российская компания хотя бы раз подверглась DDoS-атаке. В 2016 году таких было в два раза меньше. С каждым годом увеличивается количество участвующих в атаках устройств, усложняется модель атак, появляются новые инструменты для их реализации. Атаки наносят вред репутации, приводят к значительному снижению производительности сервисов, маскируют незаконное проникновение в корпоративную сеть, отвлекают от кражи конфиденциальной информации и финансов. Ущерб от таких кибератак может достигать десятков миллионов рублей.

Особую актуальность защита от DDoS-атак приобретает в период проведения чемпионата мира по футболу 2018. Опыт предыдущих массовых мероприятий показывает высокую активность хакеров. Эксперты ожидают рост числа DDoS-атак и RaaS (вымогательство как услуга) на информационные системы банков и страховых компаний, рекламных агентств, СМИ, интернет-магазинов и отелей, купонных сервисов и платежных систем, службы доставки и такси.

«Защита от DDoS-атак» от «Дом.ru Бизнес» является дополнительным сервисом к услуге доступа в интернет. Современный программно-аппаратный комплекс и специалисты телеком-оператора в режиме 24/7 обеспечивают проактивный мониторинг трафика, выявляя наличие DDoS-угроз на информационные ресурсы клиента. Как только анализатор фиксирует аномальное поведение показателей трафика, в работу вступают системы фильтрации. Оборудование защиты пропускает полезный трафик, блокируя вредоносный. Время устранения отрицательного воздействия занимает не более 15 минут в зависимости от сложности атаки.

Каждому клиенту в личном кабинете на сайте доступна вся необходимая информация по выявленным аномалиям, отражению атаки и ее источнике.

«В условиях стремительного роста объема передаваемых данных, наибольшую опасность стали представлять DDoS-атаки, количество которых постоянно увеличивается. Внедрение систем обнаружения и нейтрализации подобных угроз становится важной составляющей информационной безопасности корпоративных клиентов. Мы стремимся обеспечить максимальную защиту клиентов от киберпреступников, сохранить важные данные в безопасности. Комплексное решение «Защита от DDoS-атак» включает необходимые инструменты для надежной информационной защиты наших клиентов и помогает бизнесу работать без перебоев», — прокомментировал директор по B2B АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru Бизнес») Елена Венцлавович.

*Исследование «Информационная безопасность бизнеса» проведено «Лабораторией Касперского» совместно с компанией B2B International в 2017 году. В опросе приняли участие более 5200 IT-специалистов из 29 стран по всему миру, включая Россию.

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