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Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт с кешбэком

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 июньского рейтинга по версии портала Выберу. ру, заняв 2-е место среди лучших дебетовых карт с кешбэком. В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-100 по активам (на 01.05.2025 г.).

Аналитики портала при составлении рейтинга ориентировались на такие ключевые параметры как размер выплаты кешбэка, стоимость выпуска и обслуживания карты, а также процент на остаток по счёту. Кроме того, были учтены максимальный размер бонусов у партнёров банка, правила обмена бонусов на рубли и суммы лимита кешбэка в программах лояльности, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также другие критерии.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1350 банкоматов.